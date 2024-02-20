Wellboy вперше після суду зі своїм лейблом розповів подробиці примирення і підтримку від Козловського

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, після судової тяганини з музичним лейблом Papa Music поділився подробицями, як вони примирилися.

Так, виконавець зізнався, що насправді його колишнє рішення дострокового розірвання контракту з лейблом "було імпульсивним" і наразі він усвідомив всі помилки. Тому після тривалих переговорів вони з продюсером Papa Music вирішили поновити співпрацю.

"Вирішили примиритися, тому що мені складно самому і їм без мене складно. І варіантів інших не було. Навіщо ці чвари і сварки. Ми сіли подумали й вирішили продовжувати працювати і робити так, як ми домовилися", - розповів Антон в інтерв'ю "ЖВЛ".

Wellboy

Втім, перед поновленням творчої співпраці артист з лейблом прописав нові умови в договорі, які, за словами Wellboy, є вигіднішими в деяких напрямах:

"Ми працюємо зараз як партнери. Взагалі можна сказати, що ми працюємо без договору. Ми просто домовилися і все. Тобто старий відпрацьовую, бо він у мене на сім років. І ще залишилося чотири чи три… Але на інших умовах трошечки з точки зору відсотків, і з точки зору співпраці, команди й творчих моментів. Бо мені головне, щоб комфортно працювати", - пояснив зірка.

Окрім того, Антон Вельбой зазначив, що владнав з лейблом абсолютно всі питання, навіть ті, які стосувалися компенсації за незаконне виконання пісень без дозволу Papa Music. Так, співакові не доведеться виплачувати їм 300 тис доларів.

Wellboy

До слова, зірка також зізнався, що під час конфлікту з Papa Music його несподівано підтримав Віталій Козловський, який теж досі налагоджує стосунки з експродюсером Ігорем Кондратюком. Цікаво, що артист хотів залишатися інкогніто, тому передавав свої настанови молодому співакові не особисто, а через інших.

"Частіше за все мені згадували Козловського. Віталій навіть якось мені через людей передавав настанови. Типу, щоб я тримався, мирно домовлявся і все було чітко", - зізнався Wellboy.

Нагадаємо, навесні 2023 року співак Wellboy заявив бажання вийти з лейблу Papa Music без їхнього відома. Так, лейбл співака подав позов до суду і навіть виграв суд першої інстанції. Втім, їм все ж вдалося порозумітися, після чого Wellboy випустив життєрадісний кліп і обстібав скандал між ними.

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