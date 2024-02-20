Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Wellboy вперше після суду зі своїм лейблом розповів подробиці примирення і підтримку від Козловського

Wellboy вперше після суду зі своїм лейблом розповів подробиці примирення і підтримку від Козловського

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Артист та його лейбл погодили нові умови співпраці.

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, після судової тяганини з музичним лейблом Papa Music поділився подробицями, як вони примирилися.

Так, виконавець зізнався, що насправді його колишнє рішення дострокового розірвання контракту з лейблом "було імпульсивним" і наразі він усвідомив всі помилки. Тому після тривалих переговорів вони з продюсером Papa Music вирішили поновити співпрацю.

"Вирішили примиритися, тому що мені складно самому і їм без мене складно. І варіантів інших не було. Навіщо ці чвари і сварки. Ми сіли подумали й вирішили продовжувати працювати і робити так, як ми домовилися", - розповів Антон в інтерв'ю "ЖВЛ".

Wellboy / ©
Wellboy

Втім, перед поновленням творчої співпраці артист з лейблом прописав нові умови в договорі, які, за словами Wellboy, є вигіднішими в деяких напрямах:

"Ми працюємо зараз як партнери. Взагалі можна сказати, що ми працюємо без договору. Ми просто домовилися і все. Тобто старий відпрацьовую, бо він у мене на сім років. І ще залишилося чотири чи три… Але на інших умовах трошечки з точки зору відсотків, і з точки зору співпраці, команди й творчих моментів. Бо мені головне, щоб комфортно працювати", - пояснив зірка.

Окрім того, Антон Вельбой зазначив, що владнав з лейблом абсолютно всі питання, навіть ті, які стосувалися компенсації за незаконне виконання пісень без дозволу Papa Music. Так, співакові не доведеться виплачувати їм 300 тис доларів.

Wellboy / ©
Wellboy

До слова, зірка також зізнався, що під час конфлікту з Papa Music його несподівано підтримав Віталій Козловський, який теж досі налагоджує стосунки з експродюсером Ігорем Кондратюком. Цікаво, що артист хотів залишатися інкогніто, тому передавав свої настанови молодому співакові не особисто, а через інших.

"Частіше за все мені згадували Козловського. Віталій навіть якось мені через людей передавав настанови. Типу, щоб я тримався, мирно домовлявся і все було чітко", - зізнався Wellboy.

Нагадаємо, навесні 2023 року співак Wellboy заявив бажання вийти з лейблу Papa Music без їхнього відома. Так, лейбл співака подав позов до суду і навіть виграв суд першої інстанції. Втім, їм все ж вдалося порозумітися, після чого Wellboy випустив життєрадісний кліп і обстібав скандал між ними.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація