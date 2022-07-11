Wellboy вперше прокоментував позицію свого скандального експродюсера Бардаша

Популярний український співак та композитор Антон Вельбой, він же Wellboy, розповів, як відреагував на антиукраїнську позицію свого скандального експродюсера Юрія Бардаша.

За словами виконавця, йому боляче було дивитися нате, як Бардаш зрадив Україну.

За цей рік, що Антон працював з Юрієм, вони встигли потоваришувати.

"Боляче. Боляче товариша втрачати. Уявіть, як. Я не знаю, як Міші (ред. – Бардаш також був продюсером Михайла Крупіна), а мені… Рік…", - поділився Wellboy під час онлайн-трансляції українського фестивалю Atlas.

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Зазначимо, у середині червня Антон Вельбой завершив співпрацю зі своїм продюсером Юрієм Бардашем.

Після цього саундпродюсер українського співака Wellboy Євген Тріплов також оголосив про припинення співпраці з продюсером артиста – Юрієм Бардашем. Як виявилося, все через те, що Бардаш так і не засудив Російську Федерацію за війну в Україні.

А Бардаш згодом заявив, що вважає РФ "великою країною", а українці, на думку проросійського продюсера, "мають капітулювати".

Нещодавно ж з'явилася інформація, що прихильник "руского міра" прилетів до Москви із Тбілісі.

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