Wellboy вперше зізнався, що не самотній, та показав романтичне фото з коханою

Український співак Velboi, у якого раніше було сценічне ім'я Wellboy, привідкрив завісу свого особистого життя та зізнався, що більше не самотній.

Про свої стосунки виконавець повідомив в Instagram-stories. Він показав романтичне фото з білявкою. На знімку виконавець ніжно обіймав дівчину за стегна, поки та фотографувала їх у дзеркалі.

На фото зображена київська стилістка Яна Савченко. Саме вона перша опублікувала знімок з Антоном Вельбоєм, а той зробив репост. Яна на світлині поділилася, що "вдома" та додала смайлик у вигляді білого серця. Тож, ймовірно, співак та його кохана вже живуть разом.

Wellboy з коханою / Фото: instagram.com/a.wellboy

Зазначимо, стосунки пари скоріш за все зав'язалися вже під час повномасштабної війни. Ще минулого року Антон розповідав, що самотній. Щоправда, тоді артист говорив, що стосунки – це не головний його пріоритет, а особисте життя хотів будувати вже після завершення війни.

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