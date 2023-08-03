Wellboy вперше зізнався, що не самотній, та показав романтичне фото з коханою

Виконавець розсекретив свою обраницю.
Український співак Velboi, у якого раніше було сценічне ім'я Wellboy, привідкрив завісу свого особистого життя та зізнався, що більше не самотній.
Про свої стосунки виконавець повідомив в Instagram-stories. Він показав романтичне фото з білявкою. На знімку виконавець ніжно обіймав дівчину за стегна, поки та фотографувала їх у дзеркалі.
На фото зображена київська стилістка Яна Савченко. Саме вона перша опублікувала знімок з Антоном Вельбоєм, а той зробив репост. Яна на світлині поділилася, що "вдома" та додала смайлик у вигляді білого серця. Тож, ймовірно, співак та його кохана вже живуть разом.
Зазначимо, стосунки пари скоріш за все зав'язалися вже під час повномасштабної війни. Ще минулого року Антон розповідав, що самотній. Щоправда, тоді артист говорив, що стосунки – це не головний його пріоритет, а особисте життя хотів будувати вже після завершення війни.
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