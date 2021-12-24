Wellboy захопив новорічною версією хіта "Гуси"

Невдовзі зірка також випустить оновлений трек "Новорічні Вишні".

Напередодні Нового року та Різдва український співак Wellboy вирішив потішити своїх прихильників.

Так, зірка випустив новорічну версію свого нашумілого хіта "Гуси". 24 грудня вийшов мультфільм "Гуси Новорічні", а найближчим часом на YouTube-каналі виконавця з'являться "Новорічні Вишні".

"Бажаю всім веселих свят і мері крісмас! До Нового року ми підготували для вас новорічні версії пісень "Гуси" й "Вишні", думаю вони вам сподобаються і викличуть позитивні емоції, адже 2021 рік був плідним і неймовірно багатим на враження! Слухайте, насолоджуйтесь, та святкуйте під гарну музику", – прокоментував Wellboy.

Wellboy / Пресслужба Wellboy

У коментарях слухачі поділилися, що їм припала до смаку нова версія пісні.

Пісня заграла новими фарбами

Боже милостивий, як же це мило!!! Святковий кавер на свiй хiт. Це щось!!!

Дуже круто, тематично!!! Дякую, Антоне! За пісню респект!!! Успіхів тобі та натхнення

Ця анімація робить пісню ще душевнішою!

Цікаво, що хіт "Гуси" став першим українським треком, який за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до ТОП 100 РОКУ Apple Music Ukraine. Також пісня 2021 року стала єдиним українським треком ТОП 10 YouTube Ukraine та разом зі свіжою піснею "Вишні" потрапила до ТОП 50 Spotify Ukraine.

Крім цього, стримінговий сервіс Spotify назвав Антона Wellboy головним хітмейкером року та обрав учасником програми Wrapped 2021 by Spotify в Україні.

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