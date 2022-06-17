Wellboy завершив співпрацю зі своїм скандальним продюсером Бардашем

Полярний український співак та композитор Антон Вельбой, він же Wellboy, завершив співпрацю зі своїм продюсером Юрієм Бардашем.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Артист записав відеозвернення, де подякував екснаставнику за досвід. Втім, хто ж став ініціатором такого рішення, Антон не сказав.

"Хочу подякувати Юрію. За те, що він вкладав в мене, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, рухатися. Потрібно жити, треба співати", — заявив він.

Також Антон залишив вірш:

Війни, телевізори,

І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,

Шкода за неньку, Україну і культуру!

І за дядь Юру…

У коментарях колеги та фанати артиста підтримали виконавця: "Антоне, радію, що позиція твоя вірна!!! Далі лише краще!!!", "Все вірно зробив", "Ми підтримаємо твою творчість, ти неймовірний!", "Браво", "Антоне, ти талановитий і зможеш без всяких дядь Юр".

Нагадаємо, днями Wellboy розповів, куди поїхав Бардаш з України. Також він розповів, чому Юрій не може повернутися до країни.

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