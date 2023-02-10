Wellboy зібрав чималу суму під час благодійного аукціону в Канаді та представив зворушливе відео з туру

Український виконавець Wellboy поділився зворушливим відео на пісню "Жовті мальви", яке створив під час свого благодійного туру Канадою.

У кліпі артист показав документальні кадри - життя команди за лаштунками, підготовка до концертів, фрагменти з виступів та теплі зустрічі з українцями, що далеко від дому.

Під час своєї поїздки Wellboy не лише співав, а ще й збирав кошти на відбудову українських пам'яток та об'єктів культури, що були зруйновані війною. Окрім цього, під час концерту у Торонто пройшов аукціон, де успішно продали укулеле з кліпу "Вишні".

Музичний інструмент придбали за 4 тисячі канадських доларів (понад 100 000 гривень). Гроші пішли на добру справу. Антон з командою перерахував цю суму на відновлення Балаклійської дитячої музичної школи, яка була пошкоджена окупантами під час повномасштабного вторгнення.

"Від концертів в Канаді та і від Канади в цілому, у мене багато вражень. Я вийшов до людей і качнув. Підбадьорив їх, вони мене. Загалом зробили добру справу на відбудову нашої держави. Була тепла атмосфера. Ми співали разом, люди знали пісні з мого нового альбому. Це приємно. Вони підспівували й "Жовті мальви". Для мене, це як символ, що таки зовсім скоро "розквітнуть жовті мальви під блакитним небом серед зими" і все у нас буде добре. Ми переможемо обов’язково і запанує мир на нашій українській землі. Ми всі, я впевнений, кожен на своєму місці, робимо все можливе від себе, щоб наблизити перемогу над ворогом. Ми все поборемо, бо віримо в хлопців з ЗСУ" - поділився Антон.

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