Wellboy зізнався, що не поїде на "Євробачення-2022" і прокоментував скандал з Alina Pash

Wellboy зізнався, що не поїде на "Євробачення-2022" і прокоментував скандал з Alina Pash

Артист зізнався, чи прийде на нацвідбір наступного року.

Український співак Wellboy посів бронзове місце на нацвідборі на "Євробачення-2022".

Втім, виконавець зізнався, що якщо йому запропонують представити цьогоріч Україну на міжнародному пісенному конкурсі – він відмовиться. За словами Антона, у нього зараз інші цілі та плани.

Також у коментарі "Сьогодні" виконавець лаконічно прокоментував скандал з Alina Pash.

"Я шокований, що Аліна Паш не поїде на "Євробачення-2022". Я не стежу далі за розвитком подій. Я готую нові релізи, альбом, матеріал. Загалом усі гідні їхати на "Євробачення". Що стосується того, чи я братиму участь наступного року в Нацвідборі, скажу, що: двічі в одну річку не увійдеш", - прокоментував артист.

Виступ Wellboy на нацвідборі "Євробачення-2022"

Нагадаємо, спершу Аліну Паш звинуватили у тому, що всупереч закону України і всупереч правилам нацвідбору на "Євробачення", вона їздила до Криму через російський кордон. У відповідь співачка заявила, що їхала автобусом і надала Суспільному відповідну довідку. Втім, активіст Сергій Стерненко звернувся до мовника із заявою, що довідка артистки – підробка. Після перевірки це виявилося правдою. Паш пояснила, що поки вона чекала офіційну відповідь на свій запит від Прикордонної служби, член її команди "обрав не той шлях" та підготував фейковий документ.

16 лютого виконавиця отримала відповідь на свій запит до ДПСУ. У ній йдеться, що інформація у базі даних зберігається лише протягом 5 років. А поїздка Паш відбулася більш ніж 6 років тому.

У результаті, Alina Pash відмовилася від участі у "Євробаченні-2022". Проте оргкомітет нацвідбору заявив, що це він дискваліфікував артистку, а не вона сама відмовилася.

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