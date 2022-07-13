Wellboy зізнався, що став ініціатором розриву співпраці з проросійським Бардашем: "Він розповів мені свою позицію"

Український співак Wellboy поділився, що саме він став ініціатором розриву співпраці зі своїм продюсером Юрієм Бардашем.

За словами співака Wellboy, справжнє ім'я якого Антон Вельбой, напередодні того, як він оголосив про розрив з Юрієм Бардашем, вони мали розмову.

У програмі "Сніданок з 1+1" Wellboy поділився, що Бардаш йому озвучив свою позицію стосовно війни Росії проти України. І саме після цього діалогу виконавець прийняв рішення:

"Звичайно, вирішив я (розірвати співпрацю – прим.ред). Але перше повідомлення я отримав від нього. Бо, я так думаю, що він зрозумів, куди його хилить взагалі і що з ним відбувається. Він записав мені голосове і розповів про свою позицію. Я зрозумів, що нам з цією людиною не по дорозі", - прокоментував Wellboy.

Wellboy і Юрій Бардаш

Втім, вдаватися у подробиці і розповідати, про що саме Антон говорив з Бардашем – співак не став, оскільки це була "приватна переписка".

Наразі Wellboy їздить Україною з волонтерськими концертами та виступає перед українськими військовими. Як зізнався артист, перший його концерт був у Гостомелі. Перед виступом Антон переживав, що бійці ЗСУ не зрозуміють, хто він такий:

"Це дивовижно, тому що військові знають мої пісні. Першого разу, коли в Гостомель ми приїхали, я трошки переживав, боявся. Бо думав, як вони мене сприймуть. Тому що хлопець в якомусь чудернацькому вбранні, буде співати їм пісню про гусей. З банками вишень приходжу, говорю: "Доброго дня", "слава ЗСУ" і все. Вони співають "Гуси"… Прості люди захищають нашу країну, які з сіл маленьких, містечок… Вони поприїжджали і боронять нашу землю, за що їм велика шана. Співати для них це найменше, що я можу зробити", - сказав Wellboy.

Чому WELLBOY припинив співпрацю із продюсером Бардашем

Зазначимо, у середині червня Антон Вельбой завершив співпрацю зі своїм продюсером Юрієм Бардашем.

Після цього саундпродюсер українського співака Wellboy Євген Тріплов також оголосив про припинення співпраці з продюсером артиста – Юрієм Бардашем. Як виявилося, все через те, що Бардаш так і не засудив Російську Федерацію за війну в Україні.

А Бардаш згодом заявив, що вважає РФ "великою країною", а українці, на думку проросійського продюсера, "мають капітулювати".

Нещодавно ж з'явилася інформація, що прихильник "руского міра" прилетів до Москви із Тбілісі.

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