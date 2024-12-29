"Я люблю Україну": канал ТЕТ оголосив про зміну ведучої шоу

Телеканал ТЕТ офіційно оголосив про великі зміни у шоу "Я люблю Україну".

Акторка Ксенія Мішина, яка була постійним обличчям проєкту впродовж чотирьох сезонів, завершує свою участь як ведуча. На глядачів чекають ще три унікальні випуски з артисткою, відзняті напередодні – 8 випуск сезону, що вийде в ефірі вже сьогодні, 29 грудня, о 19:00, спеціальний новорічний випуск 31 грудня о 18:00 та додатковий епізод до Дня закоханих, 14 лютого.

Шоу "Я люблю Україну"

Ці прем'єри стануть яскравими фінальними появами Ксенії Мішиної в проєкті "Я люблю Україну". У новому році телеканал ТЕТ продовжить збирати родини разом за переглядом головної сімейної вікторини й об'єднувати улюблених зірок у пізнанні України – з незмінними капітанами та вже новою ведучою. Її ім'я стане відоме зовсім скоро, а поки ж ТЕТ інтригує, що цей вибір здивує всіх шанувальників "Я люблю Україну".

Стежте за новинами, щоб першими дізнатися, хто стане ведучою великого шоу "Я люблю Україну" в новому сезоні.

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