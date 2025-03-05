"Я люблю Україну": коли буде прем'єра з новою ведучою та які зміни правил відбулися

Уже 30 березня телеканал ТЕТ презентує новий сезон шоу "Я люблю Україну" з Дар'єю Петрожицькою в ролі ведучої.

Її харизма та яскрава енергія неодмінно додадуть свіжих барв головній розважально-пізнавальній вікторині. Однак і це не єдиний сюрприз, що готує проєкт цієї весни. Прем'єрні випуски стануть ще цікавішими та динамічнішими.

Команда шоу "Я люблю Україну" оновила формат конкурсів і перевірятиме зіркових учасників не лише на знання України, а й на кмітливість, артистичність і спритність. У новому сезоні "ткачівці" та "педанівці" будуть тренувати уважність, впізнавати навпомацки, плести коси, видувати посуд, лагодити глеки, забивати цвяхи, крутити педалі та чіплятися до суперників як реп'яхи. У фіналі все традиційно вирішить колесо фортуни – команди або примножать бали, або втратять все.

Анонс шоу "Я люблю Україну"

"Цей сезон "Я люблю Україну" справді особливий. Команда проєкту підготувала для учасників і глядачів абсолютно нові раунди, які додадуть грі ще більшого азарту. Одне з моїх улюблених оновлень – це живе запитання від запрошених гостей студії. Хто вони і про що запитуватимуть? Це залишиться сюрпризом, але точно змусить капітанів і зіркових учасників добре подумати. Можу сказати точно – новий сезон "Я люблю Україну" здивує навіть тих, хто бачив усі попередні", – прокоментувала Дар'я Петрожицька.

Відтак незмінним капітанам Олександру Педану та Юрію Ткачу доведеться адаптуватися до нових викликів, щоб привести свої команди до перемоги. Дізнатися нове, відчути неймовірний драйв і приєднатися до гри глядачі зможуть вже 30 березня, о 19:00.

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