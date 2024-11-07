"Я люблю Україну" на каналі ТЕТ: коли прем'єра нового сезону

У нових випусках у поєдинках зійдуться Юрій Ткач та Олександр Педан, а незмінною ведучою залишиться Ксенія Мішина.

Нарешті стало відомо, коли на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон популярного розважального та пізнавального шоу "Я люблю Україну".

Так, капітанами проєкту залишаються гуморист Юрій Ткач та шоумен Олександр Педан. Незмінна ведуча шоу – акторка Ксенія Мішина. Вже цієї неділі, 10 листопада, о 19:00 капітани разом із зірковими гостями позмагаються у знаннях про Україну.

Прем'єра шоу "Я люблю Україну"

До речі, гостями прем'єрного випуску нового сезону стали композитор Євген Філатов та режисер Євген Синельников, які будуть учасниками команди Олександра Педана. Глядачі знають їх як творців музичного тревел-шоу "Як звучить Україна", але з'ясувалося, що вони не лише партнери, а й добрі друзі в житті.

"Я знав, що це шоуранер великого проєкту "Орел і решка", і мав певні професійні стосунки з його дружиною, тому що Наталя - продюсерка. Вона допомагала у зніманнях кліпів. А з Євгеном ми познайомилися перед зніманнями проєкту "Як звучить Україна". Відтоді товаришуємо, буваю в нього в гостях, святкуємо дні народження. Він класний", – прокоментував Євген Філатов.

Євген Синельников, Олександр Педан та Євген Філатов

Режисер цілком і повністю довіряє композитору не лише у творчих, а й в інтелектуальних питаннях. Перед стартом гри він дав обіцянку – у всьому дослухатися до Філатова, адже про музику та історію України той знає все.

Тим часом конкурувати Євгенам доведеться зі співачкою Машею Кондратенко та ветераном ЗСУ Назаром Грабарем, які стали учасниками команди Юрія Ткача.

Кадр зі знімань шоу "Я люблю Україну"

Кому ж вдасться здобути перемогу – глядачі зможуть дізнатися вже цієї неділі, 10 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Читайте також: