"Я люблю Україну": стало відоме ім'я нової ведучої

Телеканал ТЕТ розкрив головну інтригу нового телевізійного сезону й назвав ім'я ведучої шоу "Я люблю Україну".

Нею стала популярна акторка театру та кіно, зірка серіалу "Встигнути до 30" – Дар'я Петрожицька. Уже цієї весни вона очолить головну родинну вікторину та разом з капітанами Олександром Педаном і Юрієм Ткачем перевірить зірок на знання України.

Сотні тисяч глядачів по всій країні обожнюють Дар'ю Петрожицьку як акторку, що завжди глибоко відчуває своїх персонажів. На шоу "Я люблю Україну" вона з'явиться в новій для себе ролі. Це дебют Дар’ї як ведучої та момент, що надзвичайно хвилює.

"Для мене це абсолютний вихід з зони комфорту, тому що все ж таки легше бути персонажем, ніж собою. Але я відчуваю, як мене всі підтримують, і це класно. Компанія у нас весела", – прокоментувала Дар'я Петрожицька в ефірі шоу "Ближче до зірок".

Олександр Педан, Дар'я Петрожицька та Юрій Ткач

Дехто з глядачів телеканалу ТЕТ давно розгадав цей ребус і здогадувався, що новою ведучою родинного шоу "Я люблю Україну" стане саме Дар'я Петрожицька. Усі чотири сезони на неї чекали як учасницю, але ця поява перевершить усі очікування.

Неймовірна Дар'я Петрожицька, кмітливі Юрій Ткач та Олександр Педан, а також улюблені зірки шоубізнесу вже готуються заряджати ваші недільні вечори позитивом, гумором, цікавими відкриттями та любов'ю до України. Знімання нового сезону родинного шоу "Я люблю Україну" стартують зовсім скоро.

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