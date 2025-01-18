"Я люблю Україну": у Мережі припустили, хто стане новою ведучою шоу після звільнення Мішиної

Телеканал ТЕТ наприкінці минулого року анонсував великі зміни в шоу "Я люблю Україну".

Команда телеканалу публічно подякувала акторці Ксенії Мішиній, яка була ведучою проєкту впродовж усіх чотирьох сезонів, та оголосила про завершення співпраці. До Дня закоханих, 16 лютого, ТЕТ покаже фінальний епізод за участі Ксенії, а в прем’єрному п'ятому сезоні познайомить з новою ведучою.

Ім’я ведучої родинного шоу "Я люблю Україну" телеканал поки що не розсекретив, однак натякнув, що вона вже встигла завоювати серця глядачів. У коментарях на сторінці в Instagram ТЕТ сотні здогадок про те, хто відтепер перевірятиме знання зірок про Україну.

Шанувальники шоу "Я люблю Україну" висловилися про зміну ведучої / Фото: instagram.com/tet_tv

Користувачі соцмережі припускають, що на цю роль команда могла обрати професійну ведучу Машу Єфросиніну, стендап-комікесу Лєру Мандзюк, артисток Олю Цибульську чи Тіну Кароль, однак найпопулярніші варіанти – співачка Злата Огнєвіч, акторка Наталка Денисенко та телеведуча Лілія Ребрик. Цікаво, що Огнєвіч та Денисенко неодноразово з’являлися в проєкті як учасниці й добре знають внутрішню кухню шоу.

Хто ж насправді стане ведучою п’ятого сезону шоу “Я люблю Україну”, телеканал ТЕТ обіцяє оголосити вже скоро, а поки соцмережі продовжують переповнюватися здогадками. Нагадаємо, раніше капітан проєкту Олександр Педан коментував, що давно знайомий з новою ведучою та натякнув, хто це може бути описом її характеру.

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