"Я люблю Україну": відоме ім'я ведучого, який став новим капітаном замість Дантеса

Команда телеканалу ТЕТ розпочала знімання нового сезону шоу "Я люблю Україну" та готова оголосити ім'я нового капітана, який замінить шоумена Володимира Дантеса.

Отже, вже цієї весни свою любов до України разом з ведучою Ксенією Мішиною та капітаном Юрієм Ткачем доводитиме шоумен Олександр Педан.

Телеведучий і блогер, який роками закохував українців у ранні підйоми, мандрував містами у пошуках університетів мрії, готовий кинути виклик і спробувати себе у новому амплуа.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Так, я Олександр Педан, новий капітан шоу "Я люблю Україну", – прокоментував шоумен.

Зазначимо, "Я люблю Україну" – захопливий проєкт про Україну та з українцями, які надихають, жартують, закохують та вселяють віру в перемогу. Це найпопулярніша українська вікторина з найзірковішими капітанами та учасниками, що змагаються у знаннях з правопису, культури, традицій і життєпису особистостей, які творили та продовжують творити історію нескореної держави.

Чи вдасться новому капітану Олександру Педану стати гідним суперником для Юрія Ткача, дізнавайтеся вже навесні в новому сезоні шоу для всієї родини "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ.

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