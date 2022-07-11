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Я не homo sapiens: Гордон показав кумедне відео, де росіянин виставив себе посміховиськом

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Я не homo sapiens: Гордон показав кумедне відео, де росіянин виставив себе посміховиськом

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Український журналіст Дмитро Гордон не втрачає можливості вчергове висміяти прихильника "руского міра".

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував доволі красномовне та певною мірою кумедне відео.

На короткому ролику у типового росіянина запитують, чи він homo sapiens, що в перекладі означає – чи він розумна людина.

Після того, як росіянин почув запитання, він помітно розгубився та не знав, що відповісти. Але трішки подумавши, чоловік все ж дав коротку відповідь. Він сказав, що не homo sapiens, а росіянин.

"Посмійтеся зі мною щиро", - підписав відео Дмитро Гордон.

Підписники ведучого посміялися разом з ним та взялися коментувати слова росіянина:

  • І ці створіння прийшли нас "освобождать"
  • Створіння... Навіть людьми складно назвати...
  • Є люди, а є росіяни

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон висміяв співачку Наташу Корольову. Точніше, Наташа Корольова сама себе виставила посміховиськом, а ведучий сприяє тому, щоб про це дізналося більше людей.

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