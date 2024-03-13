"Я, "Побєда" і Берлін": огляд фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна

Пропонуємо подивитися, чим здивувала комедія, хто зіграв головні ролі та які були недоліки.

У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна.

Знімання стрічки розпочалися ще в серпні 2020 року, а прем'єра була запланована на весну 2022-го. Утім, через повномасштабне російське вторгнення плани довелося змінити. І ось нарешті у березні стрічка стартує в українському прокаті.

Редакція сайту ТСН.ua вже відвідала допрем'єрний показ фільму "Я, "Побєда" і Берлін" та готова поділитися своїми враженнями від перегляду.

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Сюжет фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Картина була знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Тож, в центрі сюжету одна з пригод Андрія Кузьменка.

Зокрема, глядачі побачать, як ще юний музикант придбав стареньку "Побєду", хоча ані його дівчина Барбара, ані батьки не були в захваті від такої покупки. Та випала нагода обміняти жовтеньке авто на новенький "Мерс". Задля цього потрібно поїхати до Берліна. І Кузьма разом зі своїм приятелем Бардом вирушає у подорож, яка виявилася нелегкою.

Труднощі почали виникати ще на початку. То авто не хотіло заводитися, то на митниці були негаразди і так далі. Герої таки доїхали до Берліна, і там починаються їхні головні пригоди: ніч, у техно клубі, що шокує, неймовірний виступ Кузьми на сцені, розбірки з турками, а найголовніше – таки вмовити колекціонера обмінятися "Побєдою". І це все треба встигнути за три дні, адже у Львові на Кузьму чекають дівчина Барбара та учасники гурту, з якими має відбутися концерт.

Наскільки сюжет фільму "Я, "Побєда" і Берлін" перегукується з книгою

Тмх, хто очікують, що сюжет фільму буде ідентичний до повісті, мушу розчарувати – вони не схожі між собою. Але творці фільму про це одразу ж попереджають і пояснюють, чому так.

Звісно, у фільмі основна лінія сюжету така ж, як і в повісті, - обміняти стареньку "Побєду" на новенький "Мерс". Та, якщо в книзі головний герой ще намагався його продати, то в комедії такий варіант не розглядався.

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Також пригоди Кузьми у Берліні показані у картині зовсім по-іншому. Утім, це додає сюжету динамічності та більше драматичних моментів, що змушує глядача і переживати, і захоплюватися, і веселитися разом з героями.

Також у фільмі була додана цікава сюжетна лінія з концертом, що Кузьма мусив за три дні встигнути на виступ. Зокрема, таким чином глядачі могли ознайомитися зі становленням головного героя фільму, його переживаннями та сумнівами у правильності життєвого вибору.

Актори, які втілили на екранах головні ролі

У фільмі три головних актори – Іван Бліндар, Володимир Гева та Марія Стопник. Артисти не надто відомі для українського глядача, тож можна сказати, що це їхні дебютні провідні ролі.

Кузьму Скрябіна на екрані втілив актор з Івано-Франківська Іван Бліндар, який здебільшого грає в театрі. Артист доволі харизматичний та цікавий, а ще варто зазначити, як він вдало копіює акцент Андрія Кузьменка.

Іван Бліндар

Володимир Гева втілив на екрані друга Кузьми – Барда. У фільмі йому було приділено значно більше уваги, аніж у повісті. Акторові вдало вдалося розкрити характер персонажа та зробити свого героя цікавим.

Зліва - Володимир Гева

А от Марія Стопник втілила на екрані кохану Кузьми - Барбару. Хоч їй і не було виділено багато екранного часу, та героїня артистки запам'яталася.

Марія Стопник

Варто також зазначити, що творці фільму чудово підібрали акторський склад, а персонажів зробили колоритними.

Суб'єктивна реакція на фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Можливі невеличкі спойлери

Відчувається, що творці картини заморочилися. Костюми персонажів, декорації, реквізит – все це чудово було підібрано.

Особливої уваги заслуговує музичне супроводження. Всі кавери на пісні гурту "Скрябін" були підібрані влучно та неабияк тішили слух. Та не лише треки "Скрябіна" лунали, були й інші, які доповнювали сюжет. Щоправда, місцями здавалося, що не всі композиції лунають саме в той момент, в який мали б. Зокрема, інцидент у клубі, коли довелося рятувати "колекціонера". Хоча момент був драматичний, а трек - більш веселим.

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Також, здавалося, що місцями автори фільму перегравали з напруженням. Зокрема, інцидент з потягом, коли "Побєда" застрягла на залізничному переїзді. Як на мене, сцена занадто переграна, що головні герої змогли врятуватися просто перед прибуттям потяга.

Сцена у нічному клубі Берліна, як головний герой під дією речовин бачив інших відвідувачів, теж була занадто переграною і більш схожою на якийсь дивний мультфільм. Розумію, що це комедія, але в той момент це відчувалося, як "крінж".

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Але і плюсів у картині чимало. Зокрема, як писала вже раніше, у фільмі розкрили характер Барда та їхню дружбу з Кузьмою. Також чудово показаний головний персонаж. Глядачі у картині можуть побачити риси Кузьми – доброта, справедливість, вміння виходити з тяжких ситуацій. Окрім того, була додана чудова сюжетна лінія про сумніви ставати музикантом чи ні, а також поспіх встигнути на концерт до Львова. Все це зробило картину динамічною та цікавою.

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Утім, це лише суб'єктивна думка. Вдалий чи невдалий фільм – вирішувати глядачам. Але ми б радили сходити на прем'єру, аби ознайомитися з творчістю митців України та підтримати українське кіно.

Читайте також: