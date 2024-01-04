"Я, "Побєда" і Берлін": вийшов трейлер фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна

Прем'єра довгоочікуваної стрічки відбудеться вже 21 березня 2024 року.

Вже з 21 березня 2024 року в усіх кінотеатрах України стартує прокат довгоочікуваної стрічки "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна.

Знімання картини відбувалися 2020 року у період жорстких обмежень під час карантину. Прем'єра фільму була запланована на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Головні ролі у фільмі виконали українські актори Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера.

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Кадри з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов'язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Окрім наявності цікавого сюжету, у фільму надзвичайна музична складова. Спеціально для фільму найвідоміші українські топвиконавці переспівали 16 пісень Кузьми. Згодом усі композиції планують об'єднати й випустити в складі спеціального музичного альбому.

Також фільм має важливу соціальну місію – левова частина прибутків від кінотеатрального прокату буде направлена до Фонду Скрябіна для допомоги захисту нашої держави.

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