"Я тримав в руках кулю, яку витягли з мозку дитини": Віталій Козловський відвідав "Охматдит"

"Я тримав в руках кулю, яку витягли з мозку дитини": Віталій Козловський відвідав "Охматдит"

Артист підтримав маленьких пацієнтів та лікарів і влаштував для них невеличкий виступ.

Український співак Віталій Козловський від початку повномасштабної війни Росії проти України перебуває в Києві та займається волонтерською діяльністю.

Сьогодні співак відвідав медиків у столичній лікарні "Охматдит" та заспівав для них.

Лікарню вже обстрілювали, вона зазнала пошкоджень, поблизу лунали вибухи, на даху знаходили мітки диверсантів, але медики продовжують залишатися в Києві та рятувати життя.

Деякі з них від початку повномасштабної війни Росії проти України навіть не покидали лікарні, вони живуть там, адже поранених привозять вдень і вночі.

Але при цьому не втрачають оптимізму та віри. Під час концерту підспівували та навіть танцювали разом зі співаком.

"Я сьогодні вперше від самого початку війни побачив стільки усмішок, сліз щастя. Мені так приємно бути причетним до того, щоб ці невтомні герої, які рятують життя наших дітей, відчули нашу підтримку та вдячність", - поділився Козловський.

Після виступу багато спілкувалися, ділилися надіями на те, що наша перемога - зовсім скоро. А ще - історіями врятованих лікарями життів, від яких мурахи шкірою.

"Мене приголомшила історія дівчинки, яка потрапила під ворожий обстріл. З її головного мозку лікарі дістали кулю, не ушкодивши при цьому життєво важливих центрів. Дитина житиме! Я тримав цю кулю в руках. І мав честь потиснути руку лікаря, який провів цю надскладну операцію".

Наразі артист планує на постійній основі підтримувати медиків лікарні "Охматдит".

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