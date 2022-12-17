Як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2023": KRUTЬ змусила залу плакати, а 2TONE "наїхали" на Kalush

17 грудня відбувся фінал національного відбору на "Євробачення-2023", перемогу на якому виборов гурт TVORCHI.

Саме вони представлять нашу країну на пісенному конкурсі, який відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі від імені України.

Своїм виступом TVORCHI змогли заробити 9 балів від членів журі та отримати найвищу оцінку, 10 балів, від глядачів, що у сумі дало 19 балів. Відтепер на гурт чекає важлива місія представити Україну на міжнародній арені.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує згадати, яким був фінал національного відбору.

Розпочався прямий ефір національного відбору зі спільного виступу музичного продюсера цьогорічного конкурсу Дмитра Шурова та фіналістів. Разом вони потужно виконали пісню, що вже стала легендарною "Ой у лузі червона калина…".

Цьогоріч учасники хотіли продемонструвати усе різноманіття української музики, яка має у собі фольклорні, сучасні, електронні та рокові ноти.

Незвичне звучання на сцені нацвідбору продемонстрував гурт OY Sound System. Виконавці показали потужний вокал та електронний саунд у треку "Ой, тужу".

"Ми любимо своє коріння, але розвиваємося у новому та сучасному", - сказала солістка колективу.

Суддям дуже сподобалося звучання гурту, але були і певні зауваження щодо того, як таку творчість будуть сприймати "єврофани".

Також своїм виступом зачарувала глядачів та суддів співачка Jerry Heil. Співачка, якій пророкували перемогу букмекери, заспівала пісню "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

На думку членів журі, Яні трошки не вистачило впевненості для того, аби ця композиція зазвучала більш емоційно та потужно.

Також перед початком конкурсу користувачі Мережі звинувачували співачку в тому, що вона зплагіатила пісню з фільму "5 елемент". Однак, суддя Юлія Саніна запевнила, що вона спілкувалася з експертом з цього приводу і підстав для таких звинувачень немає.

"Всі закидають плагіат на "П'ятий елемент", я проконсультувалася з експертом з авторського права, він каже, що має бути цілий набір, це не плагіат. Це може бути алюзія, але не плагіат", - зазначила артистка.

Після неї справжній "двіж" на сцені конкурсу влаштувала гуцулка FIINKА. У національному вбранні співачка розкачала зал своїм треком "Довбуш".

Запальний та яскравий номер змусив увесь зал підтанцьовувати разом із артисткою.

А ось іншій співачці KRUTЬ вдалося настільки зачепити глядачів та суддів, що вони просто не втримали сліз. Та й сама виконавиця розплакалася після виступу.

На сцені нацвідбору вона виконала особливу для себе композицію "Колискова", яку присвятила рідній людині, яка зараз служить на фронті добровольцем.

Член журі Тарас Тополя зізнався, що під час прослуховування сидів із комом у горлі.

"Я жодного разу не зміг прослухати вашу пісню без кому в горлі. "Татко звірів прожене". Я розумію, про що ви співаєте, я так само відчуваю ваш біль. Я знаю, що ті самі відчуття у мільйонів людей зараз, які нас дивляться. Мені щиро дуже подобається ця пісня. Вона насправді настільки справжня, настільки актуальна. Це топ. Трішки критики: якщо минулого разу у вас сама постановка і номер були сильніші за пісню, то цього разу дуже потужна пісня, а над образом і номером варто попрацювати. Мені особисто чогось не вистачає", - сказав суддя.

Не обійшлося на нацвідборі й без чергових скандальних заяв. Так, учасники з гурту 2TONE заявили, що їм не подобається творчість Kalush Orchestra, Skofka та Анни Трінчер.

"Музика, яка є популярною на даний момент - Kalush, Skofka, Трінчер - мені ця музика не подобається", - сказав соліст гурту Іван.

"Я просто не вірю, не вірю людям, які пишуть такі тексти. Це обман. Вони грають на емоціях людей, щоб дістати щось, і це стає популярним", - додав його напарник.

До речі, у фіналі пісенного шоу вони виконали пісню про кохання "Квітка". Журі оцінили емоційне рок-виконання, втім, зазначили, що найбільшу увагу на сцені привернули не солісти, а гітарист.

Останнім на сцену вийшов гурт TVORCHI із піснею "Heart Of Steel". Частиною номеру виконавців стали екрани, на яких транслювалися кадри із агітацією проти ядерної зброї.

"Коли ми йшли на "Євробачення", ми глянули у минуле цього конкурсу. Його створили після Другої світової війни для того, щоб об'єднати Європу. Сьогодні, поки дехто грається у ядерні загрози, наші люди зі стальними серцями захищають всю Європу. Час єднатися проти зла, заради миру", - зазначив учасник гурту Гуцуляк.

Суддям сподобався номер учасників, єдине зауваження, яке зробила Юлія Саніна стосувалося того, що у приспівах артистам не вистачило якогось надриву та драйву. Суддя порадила гурту більше попрацювати саме з приспівом та додати до нього звучання.

"Я вважаю, що це був епічний фінал. Мені подобається те, що це нова українська музика. З вашою музикою, реально, ми можем показати, що Україна може бути різною. Це дуже знайома європейська якісна музика. Видно, що ви вклалися, видно, що вам це потрібно. Щодо пісні – початок феноменальний. Щодо приспіву – мені щось не вистачає, не вистачає хітовості, не вистачає беків можливо", - прокоментувала виступ гурту Саніна.

Поки глядачі чекали на оголошення результатів голосування, яке цьогоріч вперше пройшло у застосунку "Дія", на них очікувало одразу декілька зіркових виступів.

Музичний продюсер конкурсу Дмитро Шуров заспівав зворушливі рядки свого треку "Тримайся своїх".

Завітала зі привітаннями на фінал і представниця України на "Дитячому Євробаченні-2022" Злата Дзюнька. Юна виконавиця заспівала пісню "Незламна", з якою посіла 9 місце на шоу у Єревані.

Після цього на сцену вийшла переможниця "Євробачення-2016" і член журі Джамала. Виконавиця розчулила залу своїм виконанням пісні "Сину", у основу якої лягли рядки вірша "Лебеді материнства" Василя Симоненка.

Ну і звісно, по-справжньому запалила сцену національного відбору зірка українського шоубізнесу Вєрка Сердючка зі своїм колективом. Разом із виконавицею усі глядачі співали її хіт "Є пропозиція", а потім дружньо прокричали "Путін, щоб ти здох!".

Після виступів усіх учасників та гостей фіналу стали нарешті відомі бали конкурсантів. Оцінки журі розподілилися наступним чином: Moisei - 1 бал, OY Sound System - 5 балів, DEMCHUK - 7 балів, Jerry Heil – 8 балів, FIINKA - 6 балів, KRUTЬ – 10 балів, Tember Blanche - 2 бали, Angelina - 3 бали, 2TONE - 4 бали, TVORCHI – 9 балів.

А ось думки глядачів дещо не зійшлися із думками суддів, тому глядацьке голосування вийшло наступним: Moisei - 6 балів, OY Sound System - 2 бали, DEMCHUK - 4 бали, Jerry Heil – 9 балів, FIINKA - 7 балів, KRUTЬ – 8 балів, Tember Blanche - 3 бали, Angelina - 1 бал, 2TONE - 5 балів, TVORCHI – 10 балів.

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