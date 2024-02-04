Як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2024": збої під час голосування та відсутність переможця

3 лютого відбувся фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Нацвідбір почався о 18:00. Ведучі, серед яких цьогоріч був і стендап-комік Василь Байдак, зазначили, що частина з виступами учасників насправді є записаною напередодні телеефіру з міркувань безпеки. Тому наживо в ефір зіркові ведучі, фіналісти та судді вийшли лише після 21.00 з укриття.

Цьогорічний нацвідбір був насичений запрошеними зірковими гостями. Так, відкривали конкурс запальні "Дикі танці" Руслани, яка повністю відтворила атмосферу свого переможного виступу у Стамбулі, та переможці минулорічного нацвідбору – гурт "TVORCHI" з оркестром.

Водночас трансляція мала благодійну мету. Під час усього нацвідбору на екрані розташовувався кьюар-код задля донатів для фонду Сергія Притули "Повернися живим". А перед усіма виступами присутні в залі вшанували пам'ять полеглих українських воїнів хвилиною мовчання.

Після оголошення правил нацвідбору розпочалася основна частина конкурсу, де по черзі виступили всі 11 фіналістів. Зокрема, кожен зі них презентував свою пісню та виступ, перед тим розповівши коротку історію про створення композиції. Загалом, кожен учасник показав різноманіття жанрів української музики.

Нацфіналісти вирізнилися своїми незвичними номерами й унікальним звучанням. Так, розірвали сцену енергійними танцями й хітами YAKTAK, дует "NAZVA", ANKA, Drevo, гурт "YAGODY" й MÉLOVIN, який до того ж здивував своїм виглядом після схуднення на 16 кіло. А ось чуттєві композиції виконали INGRET, дует alyona alyona & Jerry Heil, SKYLERR, гурт "Ziferblat". Останнім закривав конкурсну частину шоу епатажний гурт "NAHABA". Під час виступу один з солістів навіть облив себе водою з каністри.

гурт "NAHABA"

До слова, журі конкурсу давало конкурсантам багато схвальних відгуків, втім композиції деяких молодих артистів зіркові судді все ж не бачили на міжнародній сцені "Євробачення".

Поміж виступами фіналістів поблизу сцени з’являлися особливі зірки, пов'язані з історією "Євробачення". Зокрема, Маша Єфросиніна і Павло Шилько, які були ведучими "Євробачення-2015" тоді, коли Україна вперше приймала конкурс.

Маша Єфросиніна і Павло Шилько, поруч з ними - Юлія Саніна

Окрім виступів 11 фіналістів нацвідбору, на сцену підіймалося ще безліч відомих зірок. Так, потішили шанувальників своїми виступами представниця від України на "Дитячому Євробаченні-2023" Анастасія Димид з піснею "Квітка" у дуеті з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою. Спеціальним гостем на фіналі нацвідбору став гурт "Kalush Orchestra" із ансамблем "Калина". Вони виконали хіт "Stefania", з яким гурт переміг на "Євробаченні-2022".

Своїм приголомшливим виступом до сліз довела членкиня журі у нацвідборі цього року, співачка Джамала з піснею "Мій брате". А після на сцені з'явилася усім відома Тіна Кароль, яка здивувала фанів своїм незвичним виглядом. Просто без макіяжу в джинсах зірка виконала чуттєву композицію "Троянди".

Джамала у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024" / Фото: скриншот з відео

Також під час нацвідбору з'явився і його музичний продюсер – Дмитро Шуров. Він разом з 11 фіналістами виконали фрагменти пісень Володимира Івасюка й присвятили цей зворушливий номер його пам'яті.

"Це молода кров, наше музичне майбутнє. Мене дуже тішить, що воно різнобарвне. У нас є сьогодні й інтелектуальна музика, і танцювальна, і сучасна, і олд-скульна, і етніка, і абсолютно всіх видів. Тому це все сьогодні й створюється, щоб шановні українці мали вибір і могли обрати саме того, кого полюбите найбільше", - звернувся до глядачів Дмитро Шуров.

Дещо згодом розірвала сцену бурхливими оваціями зали легендарна Вєрка Сердючка зі своїм бендом. Творчий колектив з прапором Швеції, у якій відбудеться "Євробачення-2024", та України у найкращих традиціях виконав хіт "Swedish Lullaby".

Вєрка Сердючка, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Після перегляду всіх конкурсних виступів і композицій українцям відкрили лінію для голосувань. Так, віддати голос за фаворита можна було у застосунку "Дія". Втім, тут не обійшлося без форс-мажорів. Просто посеред нацвідбору користувачі зазначили, що "Дія", в якій проходило голосування, сповістила про масштабний збій у системі. Так, організатори вперше за історію конкурсу вимушені були його перенести. Щоб бути максимально чесними у результатах, голосування за фаворитів продовжили до 4 лютого включно.

Тож, ім'я переможця нацвідбору на "Євробачення-2024" назвуть вже 4 лютого. Ведучі 4 лютого орієнтовно о 19:05 вийдуть у прямий ефір телеканалу "Суспільне Культура", офіційно закриють лінії для голосування і оголосять артиста, який поїде до Швеції представляти Україну на міжнародній арені.

Окрім того, 4 лютого о 15:15 можна буде подивитися повтор трансляції нацвідбору на "Євробачення-2024" на каналі "Суспільне Культура".

Нагадаємо, редакція ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де першою повідомить про переможця від України.

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