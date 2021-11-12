Як помер Сквідвард з "Губки Боба": у Мережі ажіотаж на історію про смерть героя мультсеріалу

У TikTok з'явився новий тренд.

У Мережі справжній ажіотаж на історію про смерть героя американського мультсеріалу "Губка Боб" – Сквідварда, який працює касиром у ресторані "Красті Краб".

Так, юзери в TikTok знімають тренд, де показують свою реакцію "до" і "після" того, як дізналися про те, як помер восьминіг. Цікаво, що блогери не коментують це, спонукаючи фоловерів самим знайти інформацію. Так, гештег #squidward переглянули понад 1,6 мільярда разів, а відповідний пошуковий запит – у топі Google.

Подейкують, що є заборонена серія мультика, де людиноподібний восьминіг помирає. Так, чоловік, який нібито стажувався в студії Nickelodeon 2005 року, знайшов плівку "Самогубство Сквідварда" з цим епізодом. За його словами, у серії восьминіг, який кепсько грав на кларнеті, вирішив дати власний концерт. Втім, глядачі не оцінили його талант та освистали. За кадром нібито лунав голос, який наказував йому вбити себе, а з очей Сквідварда текли криваві сльози. Після цього герой прийшов додому та вистрілив собі у голову. Цю розповідь опублікували на сайті Creepypasta Wiki.

Сквідвард / скриншот з відео

Втім, як виявилося, ця історія – вигадка. Про це написав невдовзі сам автор тексту, який неабияк здивувався, що його розповідь стала популярною. Більше того, творці "Губки Боба" зробили до неї відсилання у самому серіалі.

Так, 2019 року вийшла сюрреалістичний епізод SpongeBob in Randomland, де Сквідвард відчиняє двері в паралельні реальності. І в одних з дверей восьминіг побачив свою голову з кривавими очима.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання