Як провести побачення без світла: українські зірки поділилися порадами

Коли вдома немає світла, не означає, що потрібно відмовлятися від приємних годин удвох.

Від початку війни українці стали особливо цінувати час з родиною та коханими, та відсутність електроенергії не завадить присвятити його одне одному. Українські зірки розповіли, як провести побачення без світла — варіанти підійдуть як закоханим, так і сімейним парам.

ROXOLANA

Роксолана дала чесну пораду, що треба цінувати свій час і не витрачати його на неважливе:

ROXOLANA

"Звісно, можна витратити час, купити свічки, все організувати. Але навіщо зараз витрачати свій дорогоцінний час на зайві речі – треба одразу приступати до фінальної частини побачення".

Світлана Тарабарова

Співачка поділилася, що побачення, навіть коли у вас уже діти та багато справ, дуже важливі для здоров'я пари, а відсутність світла ніколи не завадить насолодитися часом удвох:

"Головний персонаж в сімейному побаченні — це няня або бабуся. Ні, мова не про рольові ігри… Але без цього персонажу, який на деякий час візьме на себе ваших дітей, побачення буде приреченим. Якщо ви пройшли цей етап квесту – то далі вас уже не налякають такі дрібнички, як відсутність світла чи інтернету. Залізьте удвох у ванну при свічках та з пляшкою вина, прогуляйтеся улюбленим парком або зробіть каву на вогнищі в найближчому лісі. І відключіть на цей час телефони – повірте, вони вам не знадобляться", – розповіла зірка.

Світлана Тарабарова

Тарабарова також радить вкласти дітей і заздалегідь завантажити фільм, який можна подивитися з коханим перед сном.

Валерія Мандзюк

Комікеса та коментаторка нового реаліті-шоу на ТЕТ "Побачення без фільтрів" Валерія Мандзюк закликає не забувати про побачення та романтику, навіть під час війни та за відсутності світла, та зазначила, що це – найкращий момент для цього:

Валерія Мандзюк

"Відключення світла плюс комендантська година – це зручний варіант покликати на побачення додому, бо можна не прибирати "творчий безлад".

Юрій Ткач

Гуморист і зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" зізнався, що не може назвати себе сильно романтичною людиною, але все ж таки вважає, що проводити час удвох дійсно важливо:

Юрій Ткач з родиною

"Коли нема світла, а час удвох заплановано, ми з Вікою готуємо смачну вечерю (але звісно, цей варіант підійде тим, у кого є газова плита) або канапки смачні. Сідаємо при свічках і розповідаємо все, що хвилює, разом мріємо та будуємо плани. Потім, якщо пощастило, та ми встигли завантажити якийсь фільм, дивимося кіно. Так і пролітає час, а світло до того моменту знову вмикають", – поділився Юрій.

Анна Трінчер

Блогерка та співачка Анна Трінчер зазначила, що зараз шансів зробити романтичне побачення у десятки разів більше, ніж це було раніше:

"З відключенням світла ми маємо можливість щоразу вечеряти при свічках. Ми нарешті можемо відірватися від гаджетів, побути одне з одним та поговорити по душах або ж помедитувати разом", – розповіла Анна.

Анна Трінчер

Крім того, Трінчер поділилася, що коли таким чином проводить час удвох зі своїм коханим, народжуються спонтанні ідеї та плани на майбутнє.

А якщо власне побачення поки не планується, від 13 лютого о 18:00 можна буде зазирнути в чужі романтичні зустрічі наосліп у новому реаліті-шоу "Побачення без фільтрів" на телеканалі ТЕТ.

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