Як склалося особисте життя Андрія Данилка: "таємні" дружини і чутки про нетрадиційну орієнтацію

Знаменитий український артист, автор Вєрки Сердючки, Андрій Данилко завжди тримав у секреті своє особисте життя.

Сьогодні, 2 жовтня, Андрію Данилку виповнилося 49 років. Майже все своє життя артист провів на сцені - спочатку підкорював шкільну аудиторію, а потім завоював любов усієї країни.

Увесь цей час глядачів цікавила не тільки творчість Данилка, а й його особисте життя. Втім, жодного разу Данилко так і не розсекретив свою супутницю. Натомість, за час на сцені фанати самі встигли приписати зірці одразу декілька романів.

Сайт ТСН.ua зібрав, що відомо про особисте життя Андрія Данилка і що з цього правда, а що - вигадки.

Анна Сердюк

Першим коханням майбутньої зірки стала однокласниця, Анна Сердюк. Дівчина з заможної родини була відмінницею і улюбленицею усього класу. Данилко одразу звернув увагу на Анну, але побоювався, що він, хлопчик з бідної сім'ї та поганими оцінками, їй не рівня.

У старшій школі Данилко все ж наважився зробити гучну заяву і пообіцяв Анні, що прославить її ім'я. Дівчина довго не вірила словам Андрія, однак, коли Вєрка Сердючка стала зіркою не лише в Україні, а й у світі, зрозуміла усю серйозність хлопця.

Анна Сердюк і Андрій Данилко

Радміла Щоголева

Надзвичайну популярність Данилку принесло його "СВ-шоу", де він у образі провідниці жартував і спілкувався із зірковими гостями. Напарницею Андрія за шоу стала молода акторка Радміла Щоголева.

Радміла Щоголева і Вєрка Сердючка

У пресі одразу з'явилися чутки, що мовчазна Геля підкорила серце не лише глядачів, а й самого Данилка. Радміла та Андрій дійсно проводили багато часу разом, їздили на гастролі і бачилися поза знімальним майданчиком.

Коли Щоголева несподівано зникла з телеекранів, з'явилися чутки про сварки між дуетом. Проте пізніше акторка зізналася, що мала проблеми зі здоров'ям і просто не захотіла працювати у такому форматі. Втім шанувальникам залишається тільки здогадуватися, чи дійсно між колегами був роман, адже вони цю інформацію так і не підтвердили.

Ольга Лицкевич

Опанувати роль Гелі у "СВ-шоу" намагалася і інша акторка, Ольга Лицкевич. Варто було й тільки "засвітитися" поруч із артистом, як у ЗМІ одразу написали про новий роман Данилка. Лицкевич називали таємною дружиною співака, але ані спільних світлин, ані сумісних виходів у світ від пари так і не дочекалися.

Інна Бєлоконь

Дует Вєрки Сердючки та її мами став справжнім хітом. Зірковий тандем був сенсацією у світі шоубізнесу. І звісно, тут також не обійшлося без чуток про роман Інни Бєлоконь і Андрія Данилка.

Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артисти ніколи не соромилися проявляти свої емоції на публіку - вони жартували, обіймалися і навіть цілувалися на очах глядачів. Близькі стосунки між колегами стали приводом для новин про їхній роман.

Даникло і Бєлоконь

Одного разу у ЗМІ навіть з'явилася новина про те, що Бєлоконь і Данилко одружилися. Тоді ані Андрій, ані Інна не прокоментували гучних заяв. Проте згодом Бєлоконь спростувала усе і розповіла про щасливий шлюб з іншим чоловіком. А ось із Данилком акторку пов'язують дуже теплі дружні стосунки, які тривають вже більше 10 років.

Андрій Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нетрадиційна орієнтація Данилка

Яскравий образ чоловіка, переодягненого у жінку, викликав багато питань серед глядачів. Для тодішньої аудиторії це здавалося чимось дуже епатажним і дещо незвичним.

Вєрка Сердючка / Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Звідси і поповзли чутки про те, що насправді Данилко має нетрадиційну орієнтацію. Журналісти намагалися підловити артиста на інтерв'ю та шукали його "коханців" серед зіркового бомонду. З часом Данилко втомився від "жовтої преси" та розставив усі крапки над "і", заявивши, що любить жінок, але ще не зустрів ту саму.

Андрій Данилко

Читайте також: