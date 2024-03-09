Як Соловій звабила Жадана: у Мережі набирає популярності інтерв'ю, після якого в артистів закрутився роман

Співачка Христина Соловій днями підтвердила, що мала стосунки з поетом та музикантом, лідером гурту "Жадан і Собаки" Сергієм Жаданом.

Тоді артистка поділилася, що їхній роман закрутився після інтерв’ю, на яке Жадан покликав Соловій 2021 року. За словами виконавиці, до цієї розмови вона не була знайома з музикантом особисто, але захоплювалася ним як творчою одиницею і вважає його "живим пам’ятником українській культурі".

Разом з тим Соловій не спростовує, що несвідомо загравала з Жаданом і зваблювала його. Артистка запевняє, що робила це не спеціально, а просто зваблення в її природі:

"Я йому сказала, що я дуже довго хотіла з ним познайомитися. Але коли я побачила інтерв’ю, я бачу ці свої брови, ці очі, оце волосся… Це було не відверто, це було несвідомо. Софія, моя піарниця, вона мене дуже добре знає, зауважує, що ось це от зваблення, це в моїй природі. Я тебе зваблюю, ти мене зваблюєш зараз. Кожна розмова - це зваблення. Кожна розмова, це маніпуляція. Це гра. Я не розраховувала на те, що в нас будуть стосунки, коли я так поводилася на цьому інтерв’ю", - чесно розповіла Соловій Маші Єфросиніній.

Христина Соловій та Сергій Жадан під час інтерв'ю 2021 року

Якщо подивитися це інтерв’ю, датоване листопадом 2021 року, у ньому голосо Соловій звучить дуже ніжно і звабливо, співачка періодично "стріляє" очима, поправляє волосся, торкається губ. Тим часом Жадан тепло та з іскрами в очах спостерігає за своєю візаві.

Христина Соловій та Сергій Жадан під час інтерв'ю 2021 року

Христина Соловій та Сергій Жадан під час інтерв'ю 2021 року

Христина Соловій та Сергій Жадан під час інтерв'ю 2021 року

Христина Соловій та Сергій Жадан під час інтерв'ю 2021 року

Христина Соловій та Сергій Жадан під час інтерв'ю 2021 року

Соловій розповіла, що після цього інтерв’ю, за два тижні, Жадан запропонував їй записати спільну пісню. Після цього, 23 лютого, 2022 року їхнє спілкування стало більш теплим і онлайн-стосунки тривали декілька місяців. Поки не перейшли до офлайн формату.

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію Сергія Жадана на те, що Христина Соловій його покинула. Юзери у Мережі запустили на підтримку музиканта флешмоб.

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