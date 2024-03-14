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Як у Києві минула прем'єра "Я, "Побєда" і Берлін": Кароль, Трінчер, Кондратюк завітали на показ

Як у Києві минула прем'єра "Я, "Побєда" і Берлін": Кароль, Трінчер, Кондратюк завітали на показ

Зіроквий показ "Я, "Побєда" і Берлін" у Києві

У столиці відбувся допрем’єрний показ картини за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.

У Києві відбулася зіркова прем'єра художнього фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.

Популярні українські виконавці, актори, політики, друзі  й родина музиканта зібралися  в київському кінотеатрі "Оскар" на масштабному івенті з нагоди першого  публічного показу довгоочікуваного фільму.

Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Картина занурює глядача в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Ігор Кондратюк / ©
Ігор Кондратюк
Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль
Дмитро Шуров / ©
Дмитро Шуров

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій “Побєді”. Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий “Мерседес” у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Показ фільму
Показ фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Загальноукраїнська прем'єра фільму на великих екранах вже відсьогодні, 14 березня. 

Знакова подія зібрала чисельних представників преси, команду і зірок фільму, велику кількість зіркових гостей. Фільм представляли актор Іван Бліндар, акторка Марія Стопник, продюсери фільму Олексій Терентьєв, Ольга Пантелеймонова, Юрій Артеменко й представники Благодійного фонду ім. Кузьми Скрябіна. Гостями показу також стали українські зірки, інфлюенсери, телеведучі, друзі, гурт “СКРЯБІН” і родина Андрія Кузьменка - дружина Світлана  та донька Барбара.

Дружина Кузьми Скрябіна Світлана / ©
Дружина Кузьми Скрябіна Світлана
Донька Кузьми Скрябіна Барбара / ©
Донька Кузьми Скрябіна Барбара

Особливими гостями заходу стала низка топових музикантів, які працювали над унікальним саундтреком - Wellboy, Женя Галич та гурт O.TORVALD, ТНМК, Тіна Кароль, Антитіла та панк-бенд STRINGY!. Це безпрецедентна для українського кіно колаборація, адже улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму.

"Антитіла"
Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер
Анатолій Анатоліч / ©
Анатолій Анатоліч

Нагадаємо, що журналісти ТСН.ua також побували на допрем'єрному показі стрічки і поділилися своїми враженнями від картини у рецензії на фільм.

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