Як у Києві минула прем'єра "Я, "Побєда" і Берлін": Кароль, Трінчер, Кондратюк завітали на показ

У Києві відбулася зіркова прем'єра художнього фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.

Популярні українські виконавці, актори, політики, друзі й родина музиканта зібралися в київському кінотеатрі "Оскар" на масштабному івенті з нагоди першого публічного показу довгоочікуваного фільму.

Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Картина занурює глядача в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Ігор Кондратюк

Тіна Кароль

Дмитро Шуров

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій “Побєді”. Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий “Мерседес” у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Показ фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Загальноукраїнська прем'єра фільму на великих екранах вже відсьогодні, 14 березня.

Знакова подія зібрала чисельних представників преси, команду і зірок фільму, велику кількість зіркових гостей. Фільм представляли актор Іван Бліндар, акторка Марія Стопник, продюсери фільму Олексій Терентьєв, Ольга Пантелеймонова, Юрій Артеменко й представники Благодійного фонду ім. Кузьми Скрябіна. Гостями показу також стали українські зірки, інфлюенсери, телеведучі, друзі, гурт “СКРЯБІН” і родина Андрія Кузьменка - дружина Світлана та донька Барбара.

Дружина Кузьми Скрябіна Світлана

Донька Кузьми Скрябіна Барбара

Особливими гостями заходу стала низка топових музикантів, які працювали над унікальним саундтреком - Wellboy, Женя Галич та гурт O.TORVALD, ТНМК, Тіна Кароль, Антитіла та панк-бенд STRINGY!. Це безпрецедентна для українського кіно колаборація, адже улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму.

"Антитіла"

Анна Трінчер

Анатолій Анатоліч

Нагадаємо, що журналісти ТСН.ua також побували на допрем'єрному показі стрічки і поділилися своїми враженнями від картини у рецензії на фільм.

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