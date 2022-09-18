Як змінилася творчість зірок від початку війни: Дорофєєва перейшла на українську, Пивоваров заспівав вірші

Від початку повномасштабної війни творчість українських артистів потерпіла радикальних змін.

Загалом, замість розважальних композиції одні виконавці почали співати про жахіття війни, біль українців та дурних росіян. Інші ж почали виконувати патріотичні пісні, які піднімають бойовий дух.

Ба більше, знаменитості стали активно просувати все українське. У їхній творчості більше не буде російськомовних пісень, натомість – переважатимуть українськомовні.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку артистів, чиї пісні від початку війни кардинально змінилися.

Настя Каменських

Виконавиця до початку повномасштабної війни зазвичай співала російською мовою. Після того, як Росія напала на Україну знаменитість змінила вектор своєї творчості. Настя чи не одна з найперших артистів виплеснула почуття у пісні і представила трек, який отримав назву "Я – Україна".

За весь час повномасштабної війни Каменських ще випускала декілька пісень, але всі вони були присвячені подіям, які відбуваються в Україні.

Так, в англомовній пісні You crying виконавиця просила людей усього світу не замовчувати жорстокі дії російських окупантів в Україні. У ліричній композиції, яка отримала назву Back Home, знаменитість заспівала про почуття переселенців.

Також події в Україні змінили й кліпи Насті. Якщо раніше знаменитість поставала у відеороботах зазвичай у спокусливих образах, то нині ж артистка виплескує весь свій внутрішній біль, а також показує кадри війни в Україні, аби якомога більше людей знали правду.

Надя Дорофєєва

У арсеналі артистки та тренерки "Голосу країни-12" були російськомовні пісні. Утім, Надя вирішила почати нову сторінку своєї творчості. Спочатку артистка перекладала російськомовні пісні українською. Так, по-новому залунав трек "Разноцветная" – "Різнокольорова".

Декілька днів тому Надя Дорофєєва представила свій перший українськомовний альбом під назвою "Сенси". Альбом "Сенси" для Наді Дорофєєвої є особливим. Оскільки це її перша повністю українськомовна платівка, а також у ній присутні багато спогадів артистки з дитинства.

Артем Пивоваров

Виконавець ще до початку повномасштабної війни розробив культурний проєкт "Мої вірші, мої ноти". У рамках ініціативи співак записує з іншими артистами пісні на вірші українських письменників. Загалом, до повномасштабної війни Пивоваров випустив сім дуетних композицій.

Після вторгнення Росії в Україну співак записав чуттєву дуетну композицію з Надею Дорофєєвою на вірші легендарного українського письменника Тараса Шевченка.

Також Пивоваров випустив потужний дует з тренеркою "Голосу країни-12" Олею Поляковою. Артисти випустили спільну роботу "Тішся" на вірш Лесі Українки.

Jerry Heil

Артистка почала випускати потужні патріотичні пісні. Зокрема, виконавиця випустила трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) про сучасних козаків – Зеленського, Кіма та Арестовича.

Також зірка співала про українське місто Щастя та легендарний літак "Мрія", який у лютому спалили російські військові. У треку співачка наголосила, що ворог може зруйнувати все, але волю в українців йому не вдасться забрати.

Та не лише у Яни зміни у творчості. Загалом, через повномасштабну війну в Україні батьки співачки втратили роботу. Тому артистка почала розвивати музичну кар'єру мами, про що жінка мріяла 50 років. Так, мама та донька записали пісню-баладу "Несестри".

alyona alyona

Творчість реперки від початку повномасштабної війни стала тісно пов'язаною зі співачкою Jerry Heil. Вони разом почали просувати українські народні композиції.

Зокрема, Jerry Heil та alyona alyona разом з німецькою виконавицею випустили спільну композицію до свята Івана Купала під назвою #KUPALA.

Загалом, співачки створили не одну дуетну пісню з артистами з-за кордону. Вони випустили такі треки, як "Viter viie", "Dai Boh".

Оля Полякова

Тренерка "Голосу країни-12" до початку повномасштабної війни співала російською. Утім, після того як Росія вторглася в Україну, знаменитість змінила свою творчість.

Спершу співачка позбулася російського кокошника, з яким раніше завжди виступала. Російський головний убір артистка спалила у Києві на Лисій горі.

Оля Полякова спалила російський кокошник / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Окрім цього, знаменитість випустила нову українськомовну пісню під назвою "Все буде добре, Оля". Нині ж артистка готує українськомовний альбом.

Як раніше зізнавалась виконавиця, це буде зовсім не та Оля, якою звикли бачити її фанати. Ба більше, Полякова навіть натякала, що робитиме пісні у стилі рок.

Позитив

У кар'єрі репера сталися кардинальні зміни. Зокрема, виконавець припинив співпрацю з MOЗGI Entertainment як артист та випустив свою першу сольну композицію.

Так, Позитив презентував українськомовну лайливу пісню, яка отримала назву "Боже, яке кончене!". У треку репер поглузував з росіян.

Макс Барських

До початку повномасштабної війни артист співав російською та працював у Росії. Утім, після вторгнення країни-агресорки в Україну, виконавець чітко висловив свою позицію та розірвав зв'язки з усім російським.

Загалом, Барських випустив пісню англійською мовою під назвою Don't F*ck with Ukraine, яку присвятив захисникам та мужності українського народу. Також зірка презентував душевний зворушливий трек українською мовою, який вийшов під назвою "Чекай мене".

Та все ж Макс змінив орієнтир своєї творчості. Загалом, артист обрав інший псевдонім - Mick Sunday – та розпочав кар'єру за кордоном.

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