Як змінилися актори із культового фільму "Сам удома" - відео

Комедія вийшла на екрани далекого 1990 року, однак і досі залишається неабияк популярною.

Перегляд американського фільму "Сам удома" на новорічні свята вже є своєрідною традицією.

Різдвяна атмосфера, купа снігу, розкішні ялинки та зимовий вайб гарантовано піднімуть настрій. Тож, сім'ї збираються разом перед телеекранами, вмикають якусь частину, бажано ту, де головного героя Кевіна грає Маколей Калкін, та залюбки спостерігають за його пригодами.

Вперше фільм "Сам удома" вийшов у прокат далекого 1990 року. Минуло 33 роки, як глядачі познайомилися з головними акторами комедії, тож у милому відео пропонуємо подивитися, як вони змінилися.

Культовий фільм "Сам удома": як з роками змінилися головні актори

Окрім того, редакція сайту ТСН.ua також пропонує дізнатися, що з роками сталося з головними акторами із фільму "Сам удома".

Маколей Калкін (Кевін Маккаллістер)

Восьмирічного хлопчика, який стає на шляху бандитів та не дає їм скоїти злочин, зіграв американський актор Маколей Калкін. Нині він активно розвиває свою акторську кар'єру та знімається у фільмах. Щоправда, він понад 10 років не з'являвся на телеекранах, адже страждав від залежностей. Тим не менш, Маколею вдалося їх побороти та знову повернутися на екрани. У фільмі Калкіну було 10 років, а нині ж йому 43.

Маколей Калкін / Фото: Associated Press

Джо Пеші (Гаррі Лайм)

Американський актор у фільмі зіграв одного з бандитів. На момент виходу першої частини фільму Джо було 47 років, а нині йому вже 80. Актор живе в США та вкрай рідко знімається у фільмах.

Джо Пеші / Фото: Associated Press

Деніел Стерн (Марвін Мерчантс)

Американський актор зіграв у фільмі другого бандита – напарника Гаррі. На момент знімань стрічки Деніелу було 33 роки, а нині йому 66. У фільмах він з'являється вкрай рідко, здебільшого озвучує персонажів в анімаційних картинах.

Деніел Стерн / Фото: Associated Press

Джон Герд (Пітер Маккаллістер)

Американський актор зіграв батька Кевіна. На момент знімань стрічки Джону було 43 роки. На жаль, життя актора обірвалося 21 липня 2017 року внаслідок серцевого нападу.

Джон Герд / Фото: Getty Images

Кетрін О'Гара (Кейт Маккаллістер)

Знаменита акторка у фільмі "Сам удома" зіграла маму Кевіна. На момент знімань картини їй було 36 років. Нині знаменитості 69 років. Кетрін активно знімається у кіно. Щороку на екрани виходить фільм з її участю.

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Девін Ретрей (Базз Маккаллістер)

Американський актор зіграв старшого брата Кевіна. На момент виходу першої частини фільму йому було 13 років. Наразі акторові 46 років. Він перебуває під слідством. Девіна звинувачують у домашньому насильстві. Окрім того, від 2022 року актор перебуває під слідством за ймовірне зґвалтування своєї подруги 2017 року.

Девін Ретрей / Фото: Getty Images

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