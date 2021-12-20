Як змінилися зірки фільму "Сам удома" за 30 років: фото тоді й зараз

Як змінилися зірки фільму "Сам удома" за 30 років: фото тоді й зараз

Деяких акторів різдвяної комедії просто не впізнати.

Фільм "Сам удома" вважається культовим.

Попри те, що комедію про хлопчика, якого забули вдома на різдвяних канікулах, зняли 1990 року, мільйони фанів у всьому світі досі обожнюють її переглядати у новорічні свята.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фотоколажів та пропонує подивитися, як змінилися актори стрічки за понад 30 років.

Кевін Маккаллістер – Маколей Калкін

Маколей Калкін / Associated Press

Кейт Маккаллістер – Кетрін О'Гара

Кетрін О'Гара / Associated Press

Пітер Маккаллістер – Джон Герд (актор помер 2017 року)

Джон Герд / Getty Images

Бандит Марвін Мерчантс – Деніел Стерн

Деніел Стерн / Associated Press

Бандит Гаррі Лайм – Джо Пеші

Джо Пеші / Associated Press

Базз Маккаллістер – Девін Ретрей

Девін Ретрей / Getty Images

Фуллер Маккаллістер – Кіран Калкін

Кіран Калкін / Associated Press

Меган Маккалістер - Гілларі Вульф

Гілларі Вульф

Джефф Маккалістер - Майкл Маронна

Майкл Маронна / Getty Images

Лінні Маккалістер - Анджела Геталс

Анджела Геталс / instagram.com/angbeegee

Дядько Френк - Джеррі Беммен

Джеррі Беммен / Getty Images

Тітка Леслі - Террі Снелл

Террі Снелл / скриншот з відео

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