Як змінилися зірки фільму "Сам удома" за 30 років: фото тоді й зараз

Деяких акторів різдвяної комедії просто не впізнати.
Фільм "Сам удома" вважається культовим.
Попри те, що комедію про хлопчика, якого забули вдома на різдвяних канікулах, зняли 1990 року, мільйони фанів у всьому світі досі обожнюють її переглядати у новорічні свята.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фотоколажів та пропонує подивитися, як змінилися актори стрічки за понад 30 років.
Кевін Маккаллістер – Маколей Калкін
Кейт Маккаллістер – Кетрін О'Гара
Пітер Маккаллістер – Джон Герд (актор помер 2017 року)
Бандит Марвін Мерчантс – Деніел Стерн
Бандит Гаррі Лайм – Джо Пеші
Базз Маккаллістер – Девін Ретрей
Фуллер Маккаллістер – Кіран Калкін
Меган Маккалістер - Гілларі Вульф
Джефф Маккалістер - Майкл Маронна
Лінні Маккалістер - Анджела Геталс
Дядько Френк - Джеррі Беммен
Тітка Леслі - Террі Снелл
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