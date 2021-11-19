Як знімали другий сезон екшн-серіалу "Ангели": перестрілки, трюки та зірки у головних ролях

Як знімали другий сезон екшн-серіалу "Ангели": перестрілки, трюки та зірки у головних ролях

На глядачів чекає 16 серій.

15 листопада на каналі 2+2 відбулась прем’єра другого сезону екшн-серіалу "Ангели".

В центрі історії — елітний спецзагін у структурі МВС, якому доручають надсекретні та ризиковані завдання: захист важливих для слідства свідків, відомих політиків чи бізнесменів.

Екш-серіал "Ангели"

У другому сезоні головним героям доведеться протистояти потужному та найнебезпечнішому ворогу, який знає усі слабкі місця бійців і бажає їх знищити. На глядачів чекає 16 серій.

Головні ролі у серіалі виконали Сергій Фролов, Євген Олійник, Олександр Піскунов, Анастасія Капінус, Віталій Ажнов та інші.

У другому сезоні до акторського складу приєдналися актор театру та кіно Дмитро Вівчарюк, а також зірка проєктів "Чорний ворон", "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк.

Екш-серіал "Ангели"

"Кожен день було дуже багато сцен, екшену, перестрілок і бійок. Було багато епізодів, які в хорошому сенсі вибивали мене із зони комфорту. Але для актора такий досвід безцінний. Наприклад, в одній зі сцен, після команди "мотор", автоматна черга пролетіла в мене прямо над вухом. Я півдня нічого не чув. Добре, що все обійшлося легким переляком", — зізнався Тарас Цимбалюк.

Крім того, лінійну роль отримала акторка, відома глядачам за фільмом "Скажене весілля-3", Катерина Файн. У другій частину її героїня, злочинниця Віолета, втікає з в’язниці та разом з коханим оголошує війну спецзагону "Ангелів".

"Був цікавий епізод у в'язниці, коли коханий Віолетти вигадав план втечі. Хоча для мене це були не перші знімання в камері, морально було складно. Ми кіно знімаємо, а люди там перебувають насправді", — розповідає Катерина Файн.

Екш-серіал "Ангели"

Найскладніший етап знімань — екшн-сцени. За три місяці було відзнято десятки епізодів з перестрілками, бійками, боями на ножах, погонями та вибухами.

"Ангели" — мій перший досвід знімань в екшн-серіалі. Такої кількості бойових сцен з перестрілками, бійками до цього в мене не було. Найцікавіший екшн-епізод за моєї участю — це обстріл мікроавтобуса, за кермом якого був мій герой. Ці знімання були дуже емоційні та видовищні!" — розповідає Сергій Фролов, який зіграв куратора загону.

Екш-серіал "Ангели"

На знімальному майданчику з акторами працювали консультанти зі зброї, піротехніки та професійні каскадери.

"Ми готувалися до знімань другого сезону. Я працював з кращою каскадерською групою "STUNTALOT". Відпрацьовував усі захвати, бійки, перестрілки і професійні навички військових. Завдяки цим хлопцям, наші герої на екрані мають впевнений та ефектний вигляд", — зазначає виконавець головної ролі Олександр Піскунов.

Екш-серіал "Ангели"

Головним постановником трюків виступив відомий каскадер Дмитро Рудий, на рахунку якого сотні українських проєктів, а також знімання в голлівудському фільмі "300 спартанців"

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