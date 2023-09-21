"Яка нах*й Софія Ротару": репер Yarmak розніс народну артистку через виступ у Кадирова

Український репер-захисник Ярмак, який служить в ЗСУ, прокоментував нагороди від президента Володимира Зеленського тим артистам, яких нагороджували до 2022 року.

У подкасті для YoTube-каналу "Брати Яковлеви" Ярмак висловив думку, що президент допустив "багато культурних помилок" і що наша влада до 2022 року не усвідомлювала своєї історії та культури. За словами репера, керманич країни давав нагороди "не тим" артистам.

"Неусвідомлення нашої влади до 2022 року своєї історії, своєї культури призвело до дуже багатьох наслідків. Тому що у мене є деякі друзі в адміністрації президента, і коли я 2021 року випустив пісню "Потрібен живим", де показав легенд, на мою думку, нашої країни – Жадана, Маркуса, Віталія Дейнегу, засновника "Повернись живим", спортсменів, громадських діячів, музикантів, Положинського, Хливнюка запрошував… Мені скидають відео, що 2021 році вони запровадили таку акцію, як нагородження живих легенд. І нагороджують Софію Ротару", - почав розповідь Ярмак.

Репер не втримався і "пройшовся" по народній артистці Софії Ротару. Захисник пригадав, як вона 2017 року співала на дні народження президента російської Чечні та воєнного злочинця Рамзана Кадирова.

"Я їм пишу: "Сама ідея – за*бісь. Але яка нах*й Софія Ротару?". Яка 2017 року виступає перед Кадировим на його дні народження, це публічний захід, і вона ще співає йому українську пісню. Кадиров, який з 2014 року відправляє вбивати українців!" — зазначив Ярмак.

Софія Ротару на дні народження Рамзана Кадирова, 2017 рік

Софія Ротару на дні народження Рамзана Кадирова, 2017 рік

Також захисник поставив риторичне запитання про те, де були всі ті артисти, яких нагороджував Зеленський, на початку великої війни:

"Що відбулося на початку повномасштабного вторгнення. Всі ті артисти, всі ті, хто виступав на Дні незалежності, Полякови, Монатіки, Дорофєєви, де вони були з початку повномасштабного вторгнення? Вони цю країну розглядали, як середовище, в якому можна поліпшити своє фінансове становище. І всі ті, кого нагороджував президент до 2022 року, зй*буються з країни. Я думаю, що президенту було сумно, ну мені так здається. Таке оточення серед культурних діячів він формував біля себе до 2022 року", - висловив думку Ярмак.

Нагадаємо, раніше Ярмак різко висловився про скандальну блогерку Юлію Вербу і назвав її "наслідком російської пропаганди".

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