"Яка різниця українцям до смерті Навального": Приходько про загибель російського опозиціонера

Українська співачка Анастасія Приходько різко розкритикувала тих українців, які жалкуть про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

На сторінці в Instagram артистка висловила обурення тим, що вся її стрічка у цій новині. Разом з тим Приходько закликала українців сконцентруватися на внутрішніх потребах і проблемах нашої країни:

"Бля, яка різниця українцям до смерті Навального? Вони щодня вбивають наших спортсменів, фотографів, митців, і в Росії про це мовчать! А тут понеслась вся стрічка в Навальному… Агов, в нас срака на Авдосі! Допоможіть зробити збір на третю штурмову! Про пацанів думайте! На Раїсі і без вас розберуться! П*здець!" - емоційно висловилася Приходько.

Також артистка нагадала, що свого часу європейські лідери давали гарантії Навальному, щоб він повертався до Москву і що з ним все буде добре:

"Потім йому дали "Оскар" і забули про нього! Байден обіцяв ще 2021 року, що Росія понесе катастрофічні наслідки у випадку смерті Навального! Але нічого не буде! Давайте вдома у себе лад наводити!" - додала співачка.

Анастасія Приходько про смерть Навального / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько наголосила, що нікому не можна довіряти:

"Коли ми перебуваємо в катастрофічній ситуації на фронті, коли нам конче треба зброя, сенат п*здує у відпустку! От і все! Але памʼятайте, - зараз нічого не буває просто так! Нічого… У всього є своя послідовність та кінець… Це велика гра!" - впевнена Приходько.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії, помер. Причина його смерті наразі встановлюється. За повідомленням РосЗМП, Навальному начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Лікарі не змогли його врятувати.

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