"Якщо Зеленському не дадуть виступити на "Оскарі" – бойкотуйте премію": Шон Пенн

"Якщо Зеленському не дадуть виступити на "Оскарі" – бойкотуйте премію": Шон Пенн

Також режисер висловив впевненість, що Україна переможе у війні.

Відомий американський актор Шон Пенн дуже переймається через війну РФ проти України.

На момент повномасштабного вторгнення окупантів Пенн перебував в Україні, де знімав свою документальну стрічку. Та 28 лютого зірці вдалося втекти з країни. Згодом він почав активно допомагати українським переселенцям у Польщі.

А цього разу лауреат премії "Оскар" дав інтерв'ю CNN, у якому поділився своїми думками про те, що в нього й сумнівів немає, що Україна переможе у цій війні:

"У мене немає жодних сумнівів, що Україна переможе у цій боротьбі. І тоді буде питання, де ми були, коли вони це зробили", - сказав Пенн.

Окрім того голлівудська зірка наголосив, що Американська кіноакадемія обов'язково має дати можливість виступити на премії "Оскар" президенту України Володимиру Зеленському.

Подейкують, що наразі про це йдуть перемовини, але якщо організатори премії не дійдуть згоди у цьому питанні, Шон Пенн пропонує бойкотувати захід:

"Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій "Оскар", - заявив Шон Пенн.

Зазначимо, що церемонія вручення премії "Оскар-2022" відбудеться вже сьогодні, у ніч проти 27 березня. Сайт ТСН.ua вестиме онлайн-трансляцію і розповість вам про найцікавіше, що відбуватиметься на премії.

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