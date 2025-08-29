YAKTAK та Ivan Navi осоромилися концертом у день обстрілу Києва: поліція зупинила захід

YAKTAK та Ivan Navi

Українські співаки YAKTAK та Ivan Navi осоромилися концертом під Києвом у день, коли країна-агресорка Росія здійснила масований обстріл.

Захід відбувся в Софіївський Борщагівці. Концерт організовував один із житлових комплексів, а запрошеними зірками були YAKTAK та Ivan Navi. Все б нічого, але подія відбулася в день, коли країна-агресорка Росія обстріляла Київ і на той момент ще тривали рятувальні заходи. Проте варто зазначити, що офіційно День жалоби в Києві та області саме 29 серпня. Тож, всі розважальні заходи заборонені.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник відреагував на концерт, де виступали YAKTAK та Ivan Navi. Він зазначив, що захід відбувся без погодження з військовим командуванням та без урахування безпекових вимог. Тож, поліція зупинила концерт.

Афіша концерту з YAKTAK та Ivan Navi

"Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - говорить Калашник.

Ivan Navi не став коментувати ситуацію, що склалася. Тим часом YAKTAK відреагував на інцидент. Артист говорить, що концерт був безкоштовним і мав благодійну мету – збір 200 тисяч гривень на військовий госпіталь. Враховуючи це, YAKTAK не став відмовлятися від виступу. До речі, за словами співака, врешті було зібрано пів мільйона гривень. Також виконавець зазначив, що запланований на 29 серпня концерт він скасував одразу ж.

Коментар YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

"Ми не скасували свою участь, оскільки виступ проводився з метою зборів на військовий госпіталь, де перебувають поранені герої. Метою збору було 200 тисяч гривень. На даний момент вдалося зібрати 504 тисячі гривень. Ми в жодному разі не хотіли задіти чиїсь почуття, ми щиро просимо вибачення у всіх", - говорить артист.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня окупанти масовано обстріляла Київ.