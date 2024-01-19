Yaktak відповів на закиди про плагіат пісні для нацвідбору на "Євробачення-2024"

Співак Yaktak висловився стосовно нещодавнього конфлікту довкола його пісні "LaLaLa" на нацвідбір на "Євробачення-2024" .

Зокрема, Yaktak прокоментував схожість його треку з піснею MANY "Varto". Знаменитість пояснив, що жодного привласнення прав не відбулося. За його словами, артистка придбала семпли (аудіофрагменти) у лізинг, втім наразі всі ексклюзивні права належать його команді. Саме тому всі, хто використовував мелодію для треків у публічному доступі, мають видалити їх з музичних майданчиків.

"Семпл був придбаний співачкою MANY у лізинг, але наразі всі ексклюзивні права на твір належать його команді. Тобто, попри те, що мелодія вже була у публічному доступі в іншому творі, всі, хто використовував її, мають видалити свої треки. І неважливо, що вони звучали до 1 вересня 2023 року. Адже за правилами "Євробачення", конкурсна пісня або її елементи не можуть бути опубліковані раніше 1 вересня", - пише "Музвар".

YAKTAK/Пресслужба

До того ж організатори цьогорічного нацвідбору також підтвердили участь Yaktak у конкурсі. За словами голови делегації від України, Оксани Скибінської, "Yaktak надав документи, що підтверджують ексклюзивні права на всі елементи, що були використані для створення "Lalala". Тому організатори "Євробачення" заявили, що немає жодних підстав дискваліфікувати учасника.

Зазначимо, дещо раніше музичний критик і блогер Ваня Рассел запідозрив Yaktak у плагіаті, оскільки віднайшов пісню іншої артистки Many за 2022 рік з ідентичною мелодією, яку фіналіст нібито використав нацвідбору.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто цьогоріч стане ведучими нацвідбору на "Євробачення-2024". Вперше за історію проведення конкурсу на сцені з'явиться стендап-комік.

Читайте також: