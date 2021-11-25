Яма відповів, чи віддасть своє суддівське крісло "Танців з зірками" Дікусару наступного року

Яма відповів, чи віддасть своє суддівське крісло "Танців з зірками" Дікусару наступного року

Нещодавно Дмитро заявив, що хоче бути суддею шоу.

Не так давно учасник шоу "Танці з зірками", хореограф Дмитро Дікусар заявив, що мріє бути суддею проєкту.

Наразі головний член журі – Влад Яма. За лаштунками "Танців" він відповів, чи віддасть своє суддівське крісло Дмитру.

"Крісло? Ні. Ну, по-перше, воно не моє. Це крісло проєкту "Танці з зірками", а просто віддавати… Навіщо? Навіщо віддавати", – поділився він.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Влад додав, що хоче робити максимум для цього проєкту, тому поки що не планує покидати шоу.

"Якщо у мене виходить, значить, швидше за все, у наступному сезоні я працюватиму. Якщо з’явиться той, хто зможе це зробити краще – теж непогано", – вважає він.

Зауважимо, Дмитро Дікусар потрапив до суперфіналу у парі з зірковою учасницею, олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Вже цієї неділі стане відомо, хто переможе у шоу.

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