Яна Цибульська та Дмитро Жук розійшлися: романтичні фото пари

Пропонуємо пригадати, що відомо про стосунки колишніх.

У прямому ефірі шоу "Танців з зірками" хореографиня Яна Цибульська зі сльозами на очах повідомила, що її чоловік Дмитро Жук попросив паузу у стосунках.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, що відомо про історію кохання танцівників, а також причину їхнього розставання.

Яна Цибульська та Дмитро Жук / instagram.com/tsybulskayana

Стосунки Яни та Дмитра почалися під час другого сезону шоу "Танців з зірками". Попри те, що вони танцювали з різними партнерами закохані багато часу проводили разом.

Яна Цибульська та Дмитро Жук / instagram.com/tsybulskayana

В середині проєкту, між постійними репетиціями та ефірами, танцюристи оголосили про своє весілля. А вже 18 жовтня 2018 року вони дали одне одному весільні обітниці. До речі, для святкової події Дмитро та Яна обрали зручні, стильні костюми та спортивне взуття. В кінці церемонії подружжя виконали запальний танець.

Яна Цибульська та Дмитро Жук / instagram.com/tsybulskayana

Однак, у квітні цього року хореографиня опублікувала пост, у якому розповіла про складнощі та зміни в житті. У Мережі тої ж миті заговорили про те, що Цибульська розлучилася з Дімою Жуком. І в тому звинувачували Юлію Саніну, з якою в попередньому сезоні шоу танцював Діма.

І лише у вересні у прямому ефірі "Танців з зірками" Яна вирішила бути повністю відвертою. Вона зі сльозами на очах розповіла, що її чоловік Дмитро Жук попросив паузу у стосунках.

Яна Цибульська та Дмитро Жук / instagram.com/tsybulskayana

Видно, що їй боляче про це говорити, та вона все ще кохає свого чоловіка. Навіть зізналася, що сподівається, що вони з Дмитром знову будуть разом.

Дмитро Жук та Яна Цибульська / instagram.com/tsybulskayana

Також Яна прокоментувала чутки щодо Саніної. Вона зазначила, що це жахливо так вважати.

Нагадаємо, нещодавно відомий співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приголомшив новиною про розрив зі своєю обраницею, стилісткою Лялею Фонарьовою.

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