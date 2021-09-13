Яна Цибульська у сльозах повідомила, що її чоловік Дмитро Жук попросив паузу у стосунках

Яна Цибульська у сльозах повідомила, що її чоловік Дмитро Жук попросив паузу у стосунках

Зірка зізналася, що їй важко говорити на цю тему.

Хореографиня "Танців з зірками" Яна Цибульська в сьогоднішньому ефірі поділилася неприємною новиною.

Зі сльозами на очах вона зізналася, що її чоловік, Дмитро Жук попросив паузу у стосунках. Попри те, що їй складно про це говорити, вона все ж таки поділилася своїми переживаннями.

"У свого чоловіка я закохалася з першого ж погляду. Це кохання триває вже 10 років. Навіть якщо ми не разом, я досі його кохаю", - поділилися своїми переживанням Яна.

Тому вона вірить в те, що в них все налагодиться, та вони знову будуть разом.

Також танцівниця прокоментувала чутки, що буцімто Юлія Саніна, з якою Дмитро був у парі, вплинула на їхні стосунки. Яна коротко сказала, що це неправда, і жахливо так вважати.

"Правда в тому, що ми виросли, ми стали іншими, тому він попросив паузу", - зі сльозами розповіла Яна.

Зазначимо, їхні стосунки почалися під час другого сезону шоу "Танців з зірками". Попри те, що зірки танцювали з різними партнерами, вони багато часу проводили разом. В середині проєкту танцюристи оголосили про своє весілля. А 18 жовтня 2018 року пара одружилася.

Нагадаємо, учасниця шоу Євгенія Власова відверто розповіла про особисте. Вона заявила, що не кохала свого ексчоловіка.

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