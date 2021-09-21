Яна Клочкова відверто розповіла про свої невдалі стосунки: "Був такий, що руку підіймав"

Яна Клочкова відверто розповіла про свої невдалі стосунки: "Був такий, що руку підіймав"

Спортсменка поділилися історіями 4 романів.

Відома українська спортсменка Яна Клочкова, яка не так давно зізналася, що вже два роки як самотня, відверто розповіла про свої невдалі стосунки.

У програмі ЖВЛ легендарна плавчиня пригадала, що перші серйозні стосунки у неї зав'язалися зі старшим на тринадцять років автогонщиком Олексієм Мочановим.

"Льоша, напевно, був такий великий моєю любов'ю після спорту. Але теж різні моменти і нюанси були - було зловживання алкоголем. І я попереджала. Так і сталося - Льоша потрапляє в аварію. Дуже серйозну. Я приїжджала підтримувала його в лікарню всіляко", – пригадала знаменитість.

Олексій Мочанов

А він, за словами плавчині, замість вдячності вирішив її покинути. Клочкова зізналася, що їй було дуже складно, оскільки, не розуміла, чому так відбувається. Спортсменка досить довго не могла забути ці стосунки. Оговтуватися довелося аж два роки. Біль розлуки вона тамувала на вечірках та світських раутах. Там фотографи й підловили завидну українську наречену в обіймах грузинського спортсмена Левана Ростошвілі.

Яна Клочкова та Леван Ростошвілі / скриншот з відео

Все розвивалося настільки швидко, що Яна несподівано завагітніла від бойфренда. От лише ця звістка його не надто потішила. 2010-го свого сина Сашка зірка народжувала вже без коханої людини. Яна каже, що батько не цікавиться життям сина.

Яна Клочкова та Леван Ростошвілі / скриншот з відео

"Давно вже, від 2013 року, 8 років минуло. Він у в'язниці сидів. Навіщо людині з таким минулим взагалі зустрічатися з дитиною", – зазначила Клочкова.

Яна Клочкова з сином / instagram.com/yana_klochkova

Та й це не всі невдалі стосунки в житті Клочкової.

"Був такий, що навіть руку підіймав! Ну це все швидко закінчилося! Але це теж було. Ми розлучалися кілька разів. І кожного разу він таким способом вирішував, що я не повинна від аб'юзера йти", – приголомшила зірка.

Втім, була у житті Клочкової й гарна історія кохання, коли чоловік обіцяв золоті гори, подарував їй машину, був справжнім романтиком. "Припустимо, він зупиняв потяг, о 6 ранку, стояв з букетом квітів, якихось подарунків. І не те, що стосовно мене, мого Саші ставився дуже добре", – пригадала Яна.

Але і ці стосунки не закінчилися хепіендом. Яна припускає, що можливо, коли коханий домігся своєї мети, йому стало нецікаво бути з нею. Сьогодні ж відкрити своє серце ще комусь Яна не готова. Каже, у неї стала залізна бронь.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, зірка "Слуги народу" втекла від чоловіка. За словами артистки, її чоловік постійно вживає алкоголь.

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