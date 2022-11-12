Яніна Соколова розлучилася з чоловіком та заінтригувала романтикою з Хливнюком у барі

Відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова повідомила про зміни в особистому житті.

Так, під час ефіру на своєму YouTube-каналі 11 листопада, який ведуча присвятила визволенню Херсону, вона неочікувано повідомила, що тепер вільна. Соколова розлучилася з українським банкіром Володимиром Литвином. Коли саме пара розірвала шлюб, Яніна не стала уточнювати.

При чому, про розлучення журналістки стало відомо, коли фани її запитали, які чоловіки їй подобаються:

"Мені подобаються чесні, сміливі, порядні чоловіки, із почуттям гумору, на яких можна покластися, у яких слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися. І ти не відчуваєш як жінка непевності в майбутньому із цією людиною. Тому мені подобаються надійні чоловіки", - відповіла Соколова.

Яніна Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Коли ж інші шанувальники запитали Яніну, як на такі відвертості про те, які чоловіки їй подобаються, відреагує її обранець Володимир Литвин, вона сказала: "Я розлучена з чоловіком. Тому, гадаю, він знає, що мені подобаються чоловіки".

А наступного дня у своєму Instagram Соколова запостила фото з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Вони зображені у барі, а музикант ніжно обіймає ведучу: "Люблю коли ти вмикаєш свєт і говориш прівєт", - підписала кадр Яніна.

Яніна Соколова та Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Чи то натяк на нові стосунки, чи то просто душевні посиденьки з другом, наразі невідомо. Втім, зрозуміло, що Яніна тепер завидна наречена.

Цікаво, що раніше активно ширилися чутки про те, що Соколова зустрічалася з лідером гурту "Друга Ріка" Валерієм Харчишиним. Сам музикант, коментуючи це, не підтвердив і не спростував інформацію.

Зазначимо, що у листопаді 2021-го модель Наталія Гоцій зізналася, що мала стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Вона ділилася, що на той момент музикант ще не був офіційно розлучений зі своєю дружиною, втім разом з нею він вже не проживав.

А на початку листопада 2021-го у ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Хливнюк офіційно розлучився з дружиною Ганною Копиловою. Пара була у шлюбі 11 років.

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