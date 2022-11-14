Яніна Соколова відповіла на чутки про роман з Андрієм Хливнюком

Відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова прокоментувала чутки про роман з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

Знаменитість у своєму Facebook спростувала плітки та розповіла, що їх з музикантом не пов'язують жодні романтичні стосунки. Знімки з Хливнюком, які Яніна нещодавно опублікувала, були зроблені після їхнього інтерв'ю. Свічки були запалені, адже у закладі тоді не було світла.

Яніна Соколова і Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"З Андрієм Хливнюком я бачуся двічі на рік. Фото "у барі" зроблене після інтерв'ю власником закладу, з яким ми обідали після. Свічки на столі - бо світла нема. Зараз мільйони українців запалюють свічки не через романтизм, а тому що їжі не видно", - пояснила журналістка.

Також Яніна Соколова прокоментувала й розлучення з чоловіком, з українським банкіром Володимиром Литвином.

Яніна Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"З чоловіком - так, ми розлучилися. Щодо порядності і чесності Володі у мене ніколи не було сумнівів. Так інколи трапляється, що хороші люди розлучаються. Як і нехороші. Але у них є діти, і вони дружать до кінця своїх днів. Заради дітей і теплих спогадів щодо спільно прожитих років. Так сподіваюся буде і з нами", - прокоментувала Яніна.

Зазначимо, чутки про роман Яніни та Андрія були викликані знімком, який журналістка опублікувала у своєму фотоблогу. На фото журналістка була зображена з музикантом у барі, а на їхньому столику була запалена свічка.

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