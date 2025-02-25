Яніна Соколова відповіла на чутки про роман з лідером "Другої Ріки" Валерієм Харчишиним

Українська журналістка та ведуча Яніна Соколова відповіла на чутки про роман із лідером гурту "Друга Рука" Валерієм Харчишиним.

Знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк зізнається, що довкола її особистого життя виникає чимало пліток. Ба більше, дійшло до того, що подейкують, мовляв, Соколова фіктивно розлучилася з чоловіком Володимиром Литвином. Парі це нібито було потрібно, аби банкір з дітьми зміг виїхати за кордон під час війни. Однак журналістка запевняє, що це всього лиш фейки. Діти зараз живуть з нею, а до цього перебували з її мамою в Польщі. Ба більше, і в Литвина, і в Соколової вже є нові романтичні стосунки.

Яніна Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"Я не коментую своє особисте життя. Не настав час це робити. Що я можу сказати про своє особисте життя? Там же ж ходять різні фейки та вигадані схеми, що нібито я фіктивно розлучилася зі своїм чоловіком, щоб вивести дітей та його за кордон. Діти зі мною від 2023 року. Вони дійсно були в Польщі до серпня 2023 року з моєю мамою. Для них це були тортури. Розлучилася я 2022 року. Живу окремо зі своїм колишнім чоловіком. Він вже має нові стосунки. Тому "фіктивне розлучення" - це фейк не тільки з цієї точки зору, а тому, що у кожного з нас вже є свої стосунки", - запевнила журналістка.

Соколова не приховує, що перебуває в стосунках, однак обранця розсекречувати не квапиться. Тим не менш, підозрюють, що ведуча перебуває в стосунках зі співаком Валерієм Харчишиним. Яніна Соколова не стала й цього разу зізнаватися, з ким зустрічається. Ведуча говорить, що нині треба сконцентруватися на війні, а не на темі її особистого життя. Коли ж настане час – знаменитість пообіцяла все розповісти. А щодо чуток про роман із Харчишиним – Соколова не стала ані підтверджувати їх, ані спростовувати.

Валерій Харчишин та Яніна Соколова / Фото: скриншот з відео

"Я не коментую своє особисте життя, тому що зараз це буде нестись у вигляді супер мега заголовків новин. Я б не хотіла, щоб зараз люди думали про моє особисте життя, перетравлювали, аналізували, копались у моїй білизні. Хочу, щоб вони сконцентрувалися на темі війни, допомоги та на темі самих себе. Я в цей період зрозуміла, що для мене важливо і з цими цінностями живу. А хто це, що це, які у нас стосунки, я обов'язково розповім про це, коли буде рішення розповісти. Зараз я не бачу сенсу в цьому", - запевнила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно переможницю "Холостяка-13" Інну Бєлєнь запідозрили в романі з відомим співаком. Парочка нібито разом провела вихідні.

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