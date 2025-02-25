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Яніна Соколова відповіла на чутки про роман з лідером "Другої Ріки" Валерієм Харчишиним

Яніна Соколова відповіла на чутки про роман з лідером "Другої Ріки" Валерієм Харчишиним

Валерій Харчишин та Яніна Соколова

Ведуча зізнається, що наразі дійсно не самотня.

Українська журналістка та ведуча Яніна Соколова відповіла на чутки про роман із лідером гурту "Друга Рука" Валерієм Харчишиним.

Знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк зізнається, що довкола її особистого життя виникає чимало пліток. Ба більше, дійшло до того, що подейкують, мовляв, Соколова фіктивно розлучилася з чоловіком Володимиром Литвином. Парі це нібито було потрібно, аби банкір з дітьми зміг виїхати за кордон під час війни. Однак журналістка запевняє, що це всього лиш фейки. Діти зараз живуть з нею, а до цього перебували з її мамою в Польщі. Ба більше, і в Литвина, і в Соколової вже є нові романтичні стосунки.

Яніна Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova
Яніна Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"Я не коментую своє особисте життя. Не настав час це робити. Що я можу сказати про своє особисте життя? Там же ж ходять різні фейки та вигадані схеми, що нібито я фіктивно розлучилася зі своїм чоловіком, щоб вивести дітей та його за кордон. Діти зі мною від 2023 року. Вони дійсно були в Польщі до серпня 2023 року з моєю мамою. Для них це були тортури. Розлучилася я 2022 року. Живу окремо зі своїм колишнім чоловіком. Він вже має нові стосунки. Тому "фіктивне розлучення" - це фейк не тільки з цієї точки зору, а тому, що у кожного з нас вже є свої стосунки", - запевнила журналістка.

Соколова не приховує, що перебуває в стосунках, однак обранця розсекречувати не квапиться. Тим не менш, підозрюють, що ведуча перебуває в стосунках зі співаком Валерієм Харчишиним. Яніна Соколова не стала й цього разу зізнаватися, з ким зустрічається. Ведуча говорить, що нині треба сконцентруватися на війні, а не на темі її особистого життя. Коли ж настане час – знаменитість пообіцяла все розповісти. А щодо чуток про роман із Харчишиним – Соколова не стала ані підтверджувати їх, ані спростовувати.

Валерій Харчишин та Яніна Соколова / © скриншот з відео
Валерій Харчишин та Яніна Соколова / Фото: скриншот з відео

"Я не коментую своє особисте життя, тому що зараз це буде нестись у вигляді супер мега заголовків новин. Я б не хотіла, щоб зараз люди думали про моє особисте життя, перетравлювали, аналізували, копались у моїй білизні. Хочу, щоб вони сконцентрувалися на темі війни, допомоги та на темі самих себе. Я в цей період зрозуміла, що для мене важливо і з цими цінностями живу. А хто це, що це, які у нас стосунки, я обов'язково розповім про це, коли буде рішення розповісти. Зараз я не бачу сенсу в цьому", - запевнила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно переможницю "Холостяка-13" Інну Бєлєнь запідозрили в романі з відомим співаком. Парочка нібито разом провела вихідні.

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