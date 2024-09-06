"Яремчук: Незрівнянний світ краси": 10 фактів про українську попзірку, які ви могли не знати

Біографічна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси", яка розповідає про справжній шлях першої української попзірки Назарія Яремчука, стала найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Після блискучого успіху фільму Марії Яремчук на чолі з режисером Артемом Григоряном і продюсером Максимом Сердюком платформа кіно та телебачення "Київстар ТБ" підготувала цікаві факти про Назарія Яремчука, якого називають справжнім феноменом української музики. До слова, фільм з'явиться на Київстар ТБ уже 12 вересня.

Співак народився в багатодітній сім’ї

Назарій був пізньою дитиною в родині. Він народився, коли його батькові було 64 роки. У сім’ї Яремчуків усі любили музику. Батько співав у церковному хорі, а мати грала на мандоліні й виступала в місцевому народному театрі. Назарій ще змалку почав співати.

Назарій Яремчук

Назарій Яремчук

Несподіваний професійний поворот

Назарій подавав документи на географічний факультет Чернівецького університету, але не зміг вступити, тому почав працювати сейсмологом у Західноукраїнській геологорозвідувальній партії. Назарій часто заходив послухати репетиції ВІА "Смерічка" у Вижницькому будинку культури, яким керував Левко Дутковський. Він помітив, що Назарій приходить регулярно, тому запропонував йому заспівати одну з улюблених пісень – "Кохана" Ігоря Поклада. Голос молодого співака сподобався Дутковському. Восени 1969 року Назарій приєднався до "Смерічки" як вокаліст.

Назарій Яремчук і Левко Дутковський

ВІА "Смерічка" давала щодня по три концерти

На початку свого шляху у ВІА "Смерічка" було по три концерти на день. Артисти виступали в сільських клубах, районних будинках культури, престижних залах. Їх усюди зустрічали з оваціями й постійними аншлагами.

Назарій Яремчук

На похороні Володимира Івасюка Назарій Яремчук очолював траурну процесію

Тріо Зінкевича, Івасюка та Яремчука стало відомим після виконання "Червоної рути" у фіналі "Пісні року-1971". До цієї події ВІА "Смерічка" був маловідомим, але пізніше солісти стали лауреатами престижних конкурсів Радянського Союзу. Зінкевич, Івасюк і Яремчук були пов’язані міцною дружбою. Після трагічної смерті Івасюка в 1979 році Зінкевич і Яремчук, попри заборону, сміливо відвідали його похорон, який перетворився на акт протесту проти радянської влади. Яремчук і Дутковський несли великий вінок із білих квітів на чолі траурної процесії. Такий вчинок загрожував свободі й життю артистів.

Назарій Яремчук і Левко Дутковський

Концерти для героїв ЧАЕС

У фільмі "Яремчук: Незрівнянний світ краси" розповідається про те, що Назарій Яремчук неодноразово виступав перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Співак вважав, що це обов’язок і його присутність там необхідна.

Назарій Яремчук

Знайомство із другою дружиною

Свою другу дружину, Дарину, Назарій зустрів у селі Тюдів. Виявляється, що вони були сусідами. Назарій і Дарина не були особисто знайомі, проте жили поруч. Вони познайомилися, коли співак уже був розлучений. У той час Дарина протягом 4-х років сама виховувала доньку після смерті чоловіка. Дарина розповідала, що їй було легко з Назарієм, ніби вони були знайомі все життя. Згодом у шлюбі народилася донечка.

Назарій Яремчук

Доньку назвали на честь матері Назарія

У Назарія було троє дітей: від першого шлюбу два сини, Назарій і Дмитро, і донечка, Марія, від другого. Доньку назвали на честь матері співака. Після народження Марічки Назарій постійно брав із собою на гастролі її маленьку подушечку, бо вважав її своїм талісманом.

Марія Яремчук / Фото: eurovision.tv

Діти продовжили пісенний шлях батька

Усі діти Назарія продовжили його професійну кар’єру. Дмитро Яремчук — народний артист України. Дмитро співає сольно та в дуеті з братом Назарієм Яремчуком. У 2017 році Назарій також отримав звання народного артиста України. Марія Яремчук стала фіналісткою пісенного конкурсу "Євробачення-2014", посівши 6-те місце.

Назарій Яремчук з синами

Поїздки за кордон і зустріч із братом

У батька Назарія був син від першого шлюбу — Дмитро Яремчук. Хлопець був юристом за фахом і старшим за Назарія на 37 років. У 1940-му році на Буковині діяли різні українські націоналістичні формування. Дмитро належав до "мельників". Він не прийняв окупаційну владу і вирішив покинути рідну країну. Дмитро жив у Канаді і допомагав своїй родині як міг. Коли дізнався про хворобу брата, то одразу знайшов для нього лікарів і госпіталь. У 1991-93-х роках Назарій їздив із концертами в Канаду, США, Бразилію. За кордоном він нарешті зустрівся зі своїм братом. Про те, що у співака був брат мало хто знав, адже це була таємниця, яку впродовж багатьох років не розголошували.

Назарій Яремчук з братом

Навіть із тяжким діагнозом співак продовжував виступати

Коли Назарій дізнався про свою страшну хворобу – рак, то сподівався, що західна медицина йому допоможе. Співак поїхав в Канаду, де йому зробили операцію. Проте це було занадто пізно. Знаючи свій діагноз, Назарій продовжував співати і навіть виступав на концертах.

Назарій Яремчук

З 12 вересня фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" можна буде переглянути на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Крім цього, 14 вересня, з 12:00 по 18:00, на Поляні ВДНГ Київстар ТБ покаже різножанрові українські стрічки за підтримки FILM.UA Дистрибуція та Української Кіношколи. Там на відвідувачів чекає спецпоказ документальної драми "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Після цього відбудеться зустріч з режисером Артемом Григоряном та продюсером Максимом Сердюком.

Як знімали документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"?

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