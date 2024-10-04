Ярослава Гресь пригадала, як її переманювали до РФ і який негативний досвід отримала: "Треба жерти своїх"

Відома журналістка та блогерка Ярослава Гресь пригадала, як її переманювали працювати до Росії і який негативний досвід там отримала.

Це сталося далекого 2009 року. Ярославі Гресь тоді запропонували престижну посаду – очолити редакцію журналу HELLO, московської версії. Для журналістки відкривалися великі можливості, адже це цінний досвід. Утім, Гресь вагалась.

"Рішення не їхати до Москви стало для мене доленосним. Це був 2009 рік, мені запропонували очолити московський HELLO, для цього треба було зняти тодішню редакторку, яка брала мене на роботу, і на цьому моменті я поламалась. Я розуміла, що це велика можливість, великий стрибок. У мене були іпотека, розлучення, дитина мала операцію на серці. Ти не розумієш, що робити зі всім тим, тут такий шанс!" – розповіла журналістка на проєкті Раміни Есхакзай "30+".

Ярослава Гресь / Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Врешті, спочатку Ярослава погодилася. Вона поїхала до РФ, пробула там три дні і зрозуміла, що ця посада – не для неї. Журналістка говорить, що отримала негативний досвід. Там було агресивне середовище і всі ставились одне до одного вороже. Врешті, Ярослава Гресь повернулася до України і не прогадала, адже саме в Києві змогла досягнути успіху, хоча це й було нелегко.

"Це було найскладніше рішення, яке я для себе ухвалювала. Я поїхала, пожила там три дні, зрозуміла, що це неприйняте для мене, агресивне середовище, і де постійно треба жерти своїх. Я вирішила, що залишусь в Україні, буду в Києві. Мене ніхто нікуди не запрошував, я нікому не була потрібна, але в результаті це рішення провело мене туди, де я є зараз. Чи хотіла я б бути в Москві головним редактором хоч всіх їхніх видань? Та я б застрелилася!" – ділиться журналістка.

Ярослава Гресь / Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Нагадаємо, нещодавно дизайнерка Ольга Навроцька розповіла, як збиралася переїхати до Росії. Утім, знаменитість від цього відмовила акторка Людмила Гурченко.

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