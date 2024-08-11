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Ярослава Магучіх розсекретила, коли вийде заміж та зіграє весілля зі своїм нареченим

Ярослава Магучіх розсекретила, коли вийде заміж та зіграє весілля зі своїм нареченим

Ярослава Магучіх розсекретила, коли вийде заміж та зіграє весілля зі своїм нареченим

Ярослава Магучіх

Раніше спортсмена говорила, що її сімейний статус зміниться вже після Олімпіади.

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася, коли вийде заміж та зіграє весілля зі своїм нареченим Назаром.

Коханий освідчився спортсменці ще в листопаді 2023 року. Однак з весіллям парочка не квапилася, мовляв, спочатку треба відбути Олімпійські ігри в Парижі, а потім можна розслабитися. Врешті, свою золоту медаль зі стрибків у висоту Магучіх виборола. Тож, у "Сніданку з 1+1" поцікавилися, коли ж тепер весілля.

Ярослава Магучіх із нареченим / ©
Ярослава Магучіх із нареченим

Однак спортсменка говорить, що після Олімпіади роботи ще вистачає. Попереду на неї чекають три старти. Тим не менш, з нареченим Ярослава про весілля говорить. Як ділиться спортсменка, організувати це буде складно, але вони намагатимуться.

"Насправді, після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, що, звичайно, це дуже складно організувати, але будемо намагатися", - поділилася олімпійська чемпіонка.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

Нагадаємо, а от користувачам Мережі наречений Ярослави Магучіх не сподобався. Юзерів розлютила поведінка чоловіка. Зокрема, коли Магучіх після встановлення нового світового рекорду зі стрибків у висоту прилетіла з Франції до Польщі, її там зустрів коханий. Він поспіхом дав дівчині квіти і одразу побіг до своєї мами, яка є тренеркою Ярослави. Користувачі обурилися, мовляв, Назар просто тицьнув дівчині букет, навіть не поцілувавши і не обійнявши.

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