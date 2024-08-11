Ярослава Магучіх розсекретила, коли вийде заміж та зіграє весілля зі своїм нареченим

Раніше спортсмена говорила, що її сімейний статус зміниться вже після Олімпіади.

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася, коли вийде заміж та зіграє весілля зі своїм нареченим Назаром.

Коханий освідчився спортсменці ще в листопаді 2023 року. Однак з весіллям парочка не квапилася, мовляв, спочатку треба відбути Олімпійські ігри в Парижі, а потім можна розслабитися. Врешті, свою золоту медаль зі стрибків у висоту Магучіх виборола. Тож, у "Сніданку з 1+1" поцікавилися, коли ж тепер весілля.

Ярослава Магучіх із нареченим

Однак спортсменка говорить, що після Олімпіади роботи ще вистачає. Попереду на неї чекають три старти. Тим не менш, з нареченим Ярослава про весілля говорить. Як ділиться спортсменка, організувати це буде складно, але вони намагатимуться.

"Насправді, після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, що, звичайно, це дуже складно організувати, але будемо намагатися", - поділилася олімпійська чемпіонка.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

Нагадаємо, а от користувачам Мережі наречений Ярослави Магучіх не сподобався. Юзерів розлютила поведінка чоловіка. Зокрема, коли Магучіх після встановлення нового світового рекорду зі стрибків у висоту прилетіла з Франції до Польщі, її там зустрів коханий. Він поспіхом дав дівчині квіти і одразу побіг до своєї мами, яка є тренеркою Ярослави. Користувачі обурилися, мовляв, Назар просто тицьнув дівчині букет, навіть не поцілувавши і не обійнявши.

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