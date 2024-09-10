Ярослава Магучіх у зухвалому фотосеті похизувалася стрункою фігурою та посвітила довгими ніжками

Спортсменка також розсекретила, як стала обличчям одного з відомих українських брендів одягу.

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх знялася у зухвалому фотосеті, де продемонструвала свою неабияк струнку фігуру.

Спортсменка поділилася новими фото у своєму Instagram. На знімках Ярослава демонструвала різні осінні образи. Зокрема, вбрання вдало підкреслило неабияк струнку та підтягнуту фігуру олімпійської чемпіонки, а також її нескінченно довгі ніжки.

Ярослава Магучіх / Фото: instagram.com/rosya_dp

Як виявилося, Ярослава Магучіх стала обличчям осінньої колекції українського масмаркет бренду CHER’17.

Ярослава Магучіх / Фото: instagram.com/rosya_dp

"Ярослава — сильна, цілеспрямована, з невичерпною енергією, яка завжди йде вперед. Ці ж якості вона знайшла і в нашому бренді, коли вперше побачила його в Instagram", - коментує їхню співпрацю бренд.

Ярослава Магучіх / Фото: instagram.com/rosya_dp

У коментарях підписники вже відреагували на новину. Вони зазначили, що Ярослава Магучіх вдало підходить для цієї місії. Також спортсменку привітала й співачка Джамала, яка у коментарях під дописом залишила смайлик у вигляді вогника.

Ярослава Магучіх / Фото: instagram.com/rosya_dp

Нагадаємо, нещодавно Ярослава Магучіх заговорила про весілля зі своїм нареченим. Олімпійська чемпіонка відповіла, коли планує вийти заміж.

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