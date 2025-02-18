Ярославський на тлі чуток про роман з Мартиновською офіційно повідомив про свій сімейний стан

Відомий український кулінар Володимир Ярославський, якому неодноразово приписували роман з Ольгою Мартиновською, поділився подробицями особистого життя.

Ярославський впродовж багатьох років не дає шанувальникам зазирнути до своїх амурних справ. Зазвичай він ділиться лише контентом з професійної діяльності. Тож таким чином провокує чимало пліток довкола свого імені. Як от нещодавно у Мережі ширилася інформація про його нібито почуття до колеги Ольги Мартиновської, з якою вони знімаються в одному кулінарному шоу. Проте це виявилося неправдою, про що заявляли обидві сторони.

А щоб юзери ще більше втамували свою цікавість до особистого життя Ярославського, він зробив нову заяву у фотоблогу. Зокрема, показав скриншот з додатку "Дія", де видніється сертифікат неодруженого. У дописі кулінар звернувся до Ектора Хіменеса-Браво та Олександра Терена, які зараз також не мають стосунків, і назвав себе разом з ними "холостяком".

"Клуб холостяків розширюється! Плюс один до клубу офіційно неодружених. Екторе, Олександре, тепер я теж у темі! Хто далі до нас в клуб?" - з гумором написав Володимир.

Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

До речі, нещодавно шеф-кухар і ведучий Ектор Хіменес-Браво теж ділився таким сертифікатом і натякнув на розрив з колишньою обраницею.

Читайте також: