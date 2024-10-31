Ярославський поставив крапку в чутках про роман із Мартиновською: "Нам кайфово разом"

Відомий український кулінар Володимир Ярославський , який раніше розсекретив вартість своїх послуг кухаря, поставив крапку в чутках про роман із колегою Ольгою Мартиновською.

Знаменитості працюють разом в одному з кулінарних проєктів. Поза межами камер парочка теж активно проводить час, тож у Мережі їм встигли приписати роман. Ярославський говорить, що йому дійсно комфортно з Мартиновською. Кулінару подобається, що з колегою є про що поговорити, під час мовчання не виникає дискомфорту. Тим не менш, кухар запевняє, що з Ольгою вони лише чудові друзі. Жодного роману між ними не було.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

"Я так розумію, що люди завжди додумають те, що хочуть. От чесно, в нас ніколи не було роману. Ми товаришуємо, ми робимо щось, ми жартуємо. Ми, звісно, можемо проводити час разом. Ми навіть відпочивали разом. Нам кайфово разом, нам комфортно. Ми можемо розмовляти на одні теми однією мовою, це дуже важливо. Ми можемо помовчати разом", - розповів знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ярославський також поділився, як зблизився з Мартиновською. За словами кулінара, йому подобається те, що з Ольгою він може бути собою. Мартиновська дослухається до порад Ярославського, і навпаки. Також друзів поєднують спільні жарти. Загалом, між ними є багато чого спільного, що їх і зблизило.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мені подобається такий вираз: "Ми любимо людей за те, які ми з ними". Я люблю проводити час з Олею, тому що я з Олею чоловік. Я мудрий, вона дослухається до моїх порад, вона радиться. Я телефоную їй, також раджусь, кажу, що останнім часом ти підросла, мені дуже подобається. У нас є, можливо, певні якісь жарти, ми одне з одного можемо жартувати", - додав кулінар.

Нагадаємо, Ольга Мартиновська наразі перебуває в стосунках зі значно старшим обранцем. Нещодавно кулінарка відверто розповіла про сварки з коханим та чому більше не хоче мати дітей.

Читайте також: