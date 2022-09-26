Ясинський висміяв путініста Бардаша, який отримує паспорт РФ під час мобілізації

Український продюсер Михайло Ясинський висміяв експродюсера Wellboy Юрія Бардаша.
Скандальний Юрій Бардаш, який перейшов на сторону Путіна, заявив, що хоче стати громадянином Росії. На думку Михайла Ясинського, він обрав для цього найвдаліший час.
На своїй сторінці у Facebook продюсер постібав зрадника. За словами Ясинського, він не хотів згадувати про Бардаша, але просто не стримався.
"Обіцяв собі не згадувати про цього манкурта, який побіг до Грузії, а звідти до росії, але щось не стримався, коли днями побачив його черговий стрім про паспорт, а сьогодні в якомусь Telegram-каналі почув чийсь запис... І якось воно само все стало на свої місця...", - написав Ясинський.
До свого допису продюсер додав відеозапис Бардаша, поверх якого хтось наклав кумедну аудіодоріжку. На ній хтось спародіював Юрія та його "обурення" невчасною втечею до РФ.
Зверніть увагу, у відео присутня ненормативна лексика
Обіцяв собі не згадувати про цього манкурта, який побіг до Грузії, а звідти до роісі, але щось не стримався, коли днями побачив його черговий стрім про паспорт, а сьогодні в якомусь тг каналі почув чийсь запис... І якось воно само все стало на свої місця... )Опубликовано Yasinskiy Mike Воскресенье, 25 сентября 2022 г.
"Усе життя мучився, цей паспорт робив, щоб росіянином стати, а тепер мене заберуть, щоб мені хохли дупу надерли і грохнули? Нах*я я його тоді робив? Краще б мене у Грузію депортнули, зате я б живим і здоровим картоплю копав", - прозвучало у ролику.
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