Яскраві повітряні кульки і тортик: як Квіткова та Добринін відсвяткували перший день народження сина

Сьогодні, 13 липня, у родині ведучого Микита Добриніна та блогерки Даші Квіткової свято.

Сину Даші та Микити – Леву – виповнюється один рік.

Тож, з нагоди свята зіркові батьки підготували для синочка сюрприз. Подружжя вирішило відсвяткувати день народження сина.

Микита Добринін і Даша Квіткова святкують день народження сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Загалом, вони прикрасили будинок яскравими повітряними кульками, які були у синіх та сріблястих кольорах.

Микита Добринін і Даша Квіткова святкують день народження сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Для Лева батьки зробили сюрприз і подарували йому перший іменний тортик. На маленькому смаколику була свічка, яку задував іменинник.

Микита Добринін і Даша Квіткова святкують день народження сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Також до Лева на свято прийшли й його маленькі друзів. Всі разом вони гралися іграшками та ще більше роззнайомлюватися.

Микита Добринін і Даша Квіткова святкують день народження сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Окрім цього, Даша з Микитою пригадали й народження синочка. Блогерка розповіла, як сильно мучилась від болі, утім, намагалася відволіктися та навіть танцювала за годину до пологів.

Даша Квіткова народжувала сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Читайте також: