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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
436
Час на прочитання
2 хв

"Є винятки": Ірма Вітовська підтримала відому росіянку й висловилася про її кар’єру в Україні з нуля

Акторка всіляко намагається підтримати Олену Веліканову, яка свідомо обрала проукраїнську позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ірма Вітовська, Олена Веліканова

Ірма Вітовська, Олена Веліканова

Українська акторка Ірма Вітовська публічно підтримала колишню російську акторку Олену Веліканову, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилася в Україні та відмовилася повертатися до країни-агресорки.

Свою позицію Вітовська пояснила у коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром». За словами акторки, вона випадково натрапила на фрагмент подкасту з Велікановою, де та розповідала про своє життя в Україні та труднощі, з якими зіткнулася після початку повномасштабної війни. Зокрема, неможливістю повноцінно розвивати свою 20-річну акторську кар’єру тут через паспорт РФ.

Ірма зізналася, що раніше й не здогадувалася, що Веліканова вже тривалий час живе в Україні. Її особливо вразило те, що колишня російська кінозірка свідомо зробила вибір на користь України, попри втрату кар’єри та складнощі з роботою. Тож саме через це вона й підтримала її своїм дописом у Facebook зверненням до колег з проханням «щось зробити у спільноті».

Допис Ірми Вітовської у Facebook / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Допис Ірми Вітовської у Facebook / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

«Ми не знайомі, але я у подкасті почула її історію. Не знала про неї. Але те, що це акторка, я її впізнала з тих часів. Я дізналася й написала. Не знала, що стільки років вона тут. Як людина зреагувала. Для мене абсолютним здивуванням було, що людина підписала собі неповернення», — розповіла Вітовська.

Акторка також зазначила, що, за її інформацією, Веліканова активно допомагає Україні та підтримує українських військових. Саме тому Ірма вирішила привернути увагу до її історії й не вбачає у цьому лиха.

«Наскільки я володію інформацією, як писали люди, то вона дуже активна в допомозі Україні. І тут є винятки, коли ти не можеш не висловитися. Я дуже обережна, але це інтерв’ю здалося щирим і на емоціях так зреагувала», — пояснила знаменитість.

Олена Веліканова

Олена Веліканова

Як живе Олена Веліканова в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Веліканова залишила Росію, свою родину, зокрема й 16-річного сина, та оселилася в Києві. Вона вивчає українську мову, займається волонтерством і допомагає ЗСУ.

Водночас її рішення мати проукраїнську позицію мало й особисті наслідки. Через російське громадянство акторка фактично втратила можливість продовжувати кар’єру в Україні. Тож вона пробувала себе у різних сферах, а нині Веліканова працює адміністраторкою на знімальних майданчиках, намагаючись залишатися у сфері кіно.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідало про позицію щодо війни в Україні акторки Гайден Панеттьєрі й кого вона підтримувала напередодні своєї смерті у 36 років.

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